https://ria.ru/20260206/mid-2072775813.html
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества с Венгрией
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества с Венгрией - РИА Новости, 06.02.2026
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества с Венгрией
Модернизация и расширение венгерской АЭС "Пакш" – это один из важнейших символов российско-венгерского экономического сотрудничества, заявил в пятницу МИД... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:39:00+03:00
2026-02-06T18:39:00+03:00
2026-02-06T18:39:00+03:00
экономика
венгрия
россия
алексей лихачев
петер сийярто
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260205/paksh-2072507795.html
https://ria.ru/20260205/paksh-2072490446.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, россия, алексей лихачев, петер сийярто, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Венгрия, Россия, Алексей Лихачев, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества с Венгрией
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества России и Венгрии