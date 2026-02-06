Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества с Венгрией
18:39 06.02.2026
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества с Венгрией
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества с Венгрией - РИА Новости, 06.02.2026
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества с Венгрией
Модернизация и расширение венгерской АЭС "Пакш" – это один из важнейших символов российско-венгерского экономического сотрудничества, заявил в пятницу МИД... РИА Новости, 06.02.2026
экономика
венгрия
россия
алексей лихачев
петер сийярто
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
венгрия
россия
экономика, венгрия, россия, алексей лихачев, петер сийярто, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Венгрия, Россия, Алексей Лихачев, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества с Венгрией

МИД назвал модернизацию АЭС "Пакш" символом сотрудничества России и Венгрии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Модернизация и расширение венгерской АЭС "Пакш" – это один из важнейших символов российско-венгерского экономического сотрудничества, заявил в пятницу МИД России.
"Одним из важнейших символов российско-венгерского экономического сотрудничества остается модернизация и расширение АЭС "Пакш" силами государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", - сказано в сообщении на сайте министерства.
Как отметили в министерстве, успешное сооружение АЭС "Пакш-2" сделает Венгрию одним из энергетических лидеров в Евросоюзе.
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лихачев рассказал, сколько проработает АЭС "Пакш-2" в Венгрии
5 февраля, 16:32
"Успешная реализация двустороннего атомного проекта позволит предоставить венгерским потребителям электроэнергию по низким тарифам и повысит вклад ядерной отрасли в энергобаланс страны до 70 процентов, сделав Венгрию одним из энергетических лидеров ЕС", - подчеркнули в министерстве .
Церемония заливки "первого бетона" для новых блоков АЭС "Пакш", возводимых по российской технологии, прошла в Венгрии в четверг. В ней приняли участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава "Росатома" Алексей Лихачев. Как отметил Лихачев, АЭС "Пакш-2" проработает минимум до начала ХХII века.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Сийярто назвал АЭС "Пакш-2" крупнейшим атомным проектом в Европе
5 февраля, 15:39
 
ЭкономикаВенгрияРоссияАлексей ЛихачевПетер СийяртоАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
