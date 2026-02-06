Политолог рассказал о причинах конфликта властей в Эстонии

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Причина конфликта между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьером Кристеном Михалом проистекает из поиска выхода из украинской ловушки, такое мнение газете Причина конфликта между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьером Кристеном Михалом проистекает из поиска выхода из украинской ловушки, такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

"Вопрос переговоров с Россией – лишь повод. Причина того, почему поругались "горячие эстонские парни", несколько глубже. Дело в том, что им надо выходить из украинской схемы, но они не знают, как это сделать с минимальными потерями", – считает Межевич

Он отметил, что Эстония годами делала все возможное, чтобы создать Москве максимум проблем.

"Однако с точки зрения президента республики Алара Кариса , ресурсы Эстонии на исходе, а потому следует попробовать аккуратно отойти от той политики, которая проводилась чуть ли не с 1991-го года", – добавил политолог.

Межевич указал, что премьер Кристен Михал, который возглавляет Партию реформ, придерживается другой точки зрения, а по социологическим опросам, рейтинг фракции находится на уровне 12-15%

"Партия создана на деньги Сийма Калласа, отца Каи Каллас . Реформисты зависят от конфликта финансово. То есть, для них участие в нем – вопрос жизни и смерти", – пояснил он.

Однако, по мнению политолога, говорить о "хаосе" в стране не следует, речь идет о рассогласованности управленческих решений. По его прогнозам, по результатам парламентских выборов в Эстонии, которые запланированы на 2027 год, Партия реформ "гарантированно проиграет".

"Пост премьера займет другой политик, но для России мало что изменится. Дело в том, что среди всех фракций в прибалтийской республике сложился консенсус относительно конфронтационных отношений с Москвой", – заключил политолог.