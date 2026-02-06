Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал о причинах конфликта властей в Эстонии - РИА Новости, 06.02.2026
17:55 06.02.2026
Политолог рассказал о причинах конфликта властей в Эстонии
Политолог рассказал о причинах конфликта властей в Эстонии - РИА Новости, 06.02.2026
Политолог рассказал о причинах конфликта властей в Эстонии
Причина конфликта между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьером Кристеном Михалом проистекает из поиска выхода из украинской ловушки, такое мнение газете РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:55:00+03:00
2026-02-06T17:55:00+03:00
в мире
эстония
россия
москва
алар карис
николай межевич
российская академия наук
эстония
россия
москва
в мире, эстония, россия, москва, алар карис, николай межевич, российская академия наук
В мире, Эстония, Россия, Москва, Алар Карис, Николай Межевич, Российская академия наук
Политолог рассказал о причинах конфликта властей в Эстонии

Межевич: конфликт властей Эстонии возник в поиске выхода из украинской ловушки

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Причина конфликта между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьером Кристеном Михалом проистекает из поиска выхода из украинской ловушки, такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
"Вопрос переговоров с Россией – лишь повод. Причина того, почему поругались "горячие эстонские парни", несколько глубже. Дело в том, что им надо выходить из украинской схемы, но они не знают, как это сделать с минимальными потерями", – считает Межевич.
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Президент Эстонии призвал переоценить позицию Таллина по Украине
Вчера, 14:07
Он отметил, что Эстония годами делала все возможное, чтобы создать Москве максимум проблем.
"Однако с точки зрения президента республики Алара Кариса, ресурсы Эстонии на исходе, а потому следует попробовать аккуратно отойти от той политики, которая проводилась чуть ли не с 1991-го года", – добавил политолог.
Межевич указал, что премьер Кристен Михал, который возглавляет Партию реформ, придерживается другой точки зрения, а по социологическим опросам, рейтинг фракции находится на уровне 12-15%
"Партия создана на деньги Сийма Калласа, отца Каи Каллас. Реформисты зависят от конфликта финансово. То есть, для них участие в нем – вопрос жизни и смерти", – пояснил он.
Однако, по мнению политолога, говорить о "хаосе" в стране не следует, речь идет о рассогласованности управленческих решений. По его прогнозам, по результатам парламентских выборов в Эстонии, которые запланированы на 2027 год, Партия реформ "гарантированно проиграет".
"Пост премьера займет другой политик, но для России мало что изменится. Дело в том, что среди всех фракций в прибалтийской республике сложился консенсус относительно конфронтационных отношений с Москвой", – заключил политолог.
В среду Михал, состоящий в Партии реформ, назвал "странной" идею о возможности его отставки после исключения Социал-демократической партии Эстонии из правительственной коалиции, заявив, что президент страны Алар Карис не требовал его ухода. При этом, ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на исследование социологической службы Norstat сообщила, что популярность партии Михала (Партия реформ) находится на исторически низком уровне.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
Вчера, 00:32
 
В миреЭстонияРоссияМоскваАлар КарисНиколай МежевичРоссийская академия наук
 
 
