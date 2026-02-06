Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Позиции Российской Федерации и Китайской Народной Республики совпадают по большинству вопросов повестки дня, в том числе по защите национальных интересов, заявил первый вице-спикер Госдумы, председатель общества российско-китайской дружбы Иван Мельников.

В пятницу в посольстве КНР состоялся торжественный прием в честь Праздника весны - Китайского Нового года. В мероприятии приняли участие представители администрации президента РФ и правительства РФ, Совета Федерации Госдумы , научных и образовательных учреждений, общественных организаций и средств массовой информации.

"Как никогда высокий уровень российско-китайских отношений обусловлен среди прочего тем, что наши позиции очень близки или совпадают по большинству вопросов повестки дня, и не будет преувеличением сказать, что и в вопросе защиты национальных интересов позиция у нас одинаковая", - сказал Мельников в ходе выступления.

Парламентарий добавил, что Россия всегда стояла на том, что международные отношения могут выстраиваться только на условиях равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов. Он отметил, что Россия не претендует на чужие права, но и не позволит вольно обращаться со своими.