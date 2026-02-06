Рейтинг@Mail.ru
Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников - РИА Новости, 06.02.2026
19:26 06.02.2026
Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников
Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников
Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников
Позиции Российской Федерации и Китайской Народной Республики совпадают по большинству вопросов повестки дня, в том числе по защите национальных интересов,... РИА Новости, 06.02.2026
Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников

Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Позиции Российской Федерации и Китайской Народной Республики совпадают по большинству вопросов повестки дня, в том числе по защите национальных интересов, заявил первый вице-спикер Госдумы, председатель общества российско-китайской дружбы Иван Мельников.
В пятницу в посольстве КНР состоялся торжественный прием в честь Праздника весны - Китайского Нового года. В мероприятии приняли участие представители администрации президента РФ и правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы, научных и образовательных учреждений, общественных организаций и средств массовой информации.
"Как никогда высокий уровень российско-китайских отношений обусловлен среди прочего тем, что наши позиции очень близки или совпадают по большинству вопросов повестки дня, и не будет преувеличением сказать, что и в вопросе защиты национальных интересов позиция у нас одинаковая", - сказал Мельников в ходе выступления.
Парламентарий добавил, что Россия всегда стояла на том, что международные отношения могут выстраиваться только на условиях равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов. Он отметил, что Россия не претендует на чужие права, но и не позволит вольно обращаться со своими.
"В мире по-прежнему много точек напряжения, много попыток заменить реальный диалог на диалог с позиции силы. Но именно в такой обстановке важно не замыкаться на сложностях, а держать точный курс. Тем более что 2026 год во многом символический для российско-китайских отношений", - заключил он.
