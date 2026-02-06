https://ria.ru/20260206/melnikov-2072783699.html
Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников
Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников - РИА Новости, 06.02.2026
Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников
Позиции Российской Федерации и Китайской Народной Республики совпадают по большинству вопросов повестки дня, в том числе по защите национальных интересов,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:26:00+03:00
2026-02-06T19:26:00+03:00
2026-02-06T19:26:00+03:00
россия
китай
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fa3378b022dde25cefd666c2569174.jpg
https://ria.ru/20260205/kitaj-2072477497.html
https://ria.ru/20260204/putin-2072183732.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75f20082a5de3372d3b7bb694f8b802c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Китай, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Позиции России и КНР совпадают по большинству вопросов, заявил Мельников
Мельников: позиции России и Китая совпадают по большинству вопросов повестки дня
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Позиции Российской Федерации и Китайской Народной Республики совпадают по большинству вопросов повестки дня, в том числе по защите национальных интересов, заявил первый вице-спикер Госдумы, председатель общества российско-китайской дружбы Иван Мельников.
В пятницу в посольстве КНР
состоялся торжественный прием в честь Праздника весны - Китайского Нового года. В мероприятии приняли участие представители администрации президента РФ
и правительства РФ, Совета Федерации
и Госдумы
, научных и образовательных учреждений, общественных организаций и средств массовой информации.
"Как никогда высокий уровень российско-китайских отношений обусловлен среди прочего тем, что наши позиции очень близки или совпадают по большинству вопросов повестки дня, и не будет преувеличением сказать, что и в вопросе защиты национальных интересов позиция у нас одинаковая", - сказал Мельников в ходе выступления.
Парламентарий добавил, что Россия всегда стояла на том, что международные отношения могут выстраиваться только на условиях равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов. Он отметил, что Россия не претендует на чужие права, но и не позволит вольно обращаться со своими.
"В мире по-прежнему много точек напряжения, много попыток заменить реальный диалог на диалог с позиции силы. Но именно в такой обстановке важно не замыкаться на сложностях, а держать точный курс. Тем более что 2026 год во многом символический для российско-китайских отношений", - заключил он.