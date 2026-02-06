Ученый рассказал, сколько белых медведей в российской Арктике

По словам ученого, все оценки численности популяции белого медведя – приблизительные, поскольку при идеальных условиях необходимо в течение короткого времени провести аэросъемку и посчитать всех особей на арктических просторах, причем сделать это необходимо весной, пока медведи находятся на льду, что технически очень сложно. Поэтому экспертные оценки, которые приводятся в научной литературе, основаны, прежде всего, на том, что было сделано в середине ХХ века и с учетом тех изменений, которые отмечены в последние годы.