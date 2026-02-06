Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, сколько белых медведей в российской Арктике
03:28 06.02.2026
Ученый рассказал, сколько белых медведей в российской Арктике
Ученый рассказал, сколько белых медведей в российской Арктике
Российская часть популяции белого медведя составляет примерно треть от общей численности и насчитывает порядка 7-7,5 тысяч особей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2026
Ученый рассказал, сколько белых медведей в российской Арктике

МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости. Российская часть популяции белого медведя составляет примерно треть от общей численности и насчитывает порядка 7-7,5 тысяч особей, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев.
По словам ученого, все оценки численности популяции белого медведя – приблизительные, поскольку при идеальных условиях необходимо в течение короткого времени провести аэросъемку и посчитать всех особей на арктических просторах, причем сделать это необходимо весной, пока медведи находятся на льду, что технически очень сложно. Поэтому экспертные оценки, которые приводятся в научной литературе, основаны, прежде всего, на том, что было сделано в середине ХХ века и с учетом тех изменений, которые отмечены в последние годы.
"Международный союз охраны природы дает оценки численности, и специалисты эту численность корректируют все время: считается, что она составляет от 22 до 25 тысяч – для всей популяции белого медведя. Российская часть этой популяции оценивается в треть - где-то 7-7,5 тысяч особей", - сказал Мордвинцев.
Белых медведей российской Арктики ученые делят на четыре субпопуляции в зависимости от ареала обитания – различают популяцию Баренцева, Карского, Чукотского морей и моря Лаптевых. Наиболее точные данные у наших исследователей имеются по чукотско-аляскинской субпопуляции благодаря тому, что в 2016 году российские и американские исследователи синхронно провели подсчет особей на своих территориях с воздуха. В результате, численность этой субпопуляции была оценена в 3435 особей. Медведи Баренцева моря были посчитаны в 2004 году в ходе российско-норвежской экспедиции в районы архипелагов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. Численность популяции по оценкам этих наблюдений составила 2650 особей. Цифры по остальным субпопуляциям или очень приблизительные, или данные вовсе отсутствуют.
По словам ученого, учет численности популяции белого медведя необходимо проводить при участии международного научного сообщества – по Баренцеву морю – совместно со специалистами Норвегии, а по Чукотскому морю – совместно с США. Пока же ученые из России и других стран проводят взаимный обмен результатами исследований на уровне научных публикаций.
АрктикаЧукотское мореБаренцево мореИлья МордвинцевРоссийская академия наукМеждународный союз охраны природы
 
 
