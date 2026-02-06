https://ria.ru/20260206/materialy-2072597762.html
Каспаров* упоминается в материалах по делу Эпштейна
Каспаров* упоминается в материалах по делу Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
Каспаров* упоминается в материалах по делу Эпштейна
Шахматист Гарри Каспаров* (признан в РФ иноагентом) упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шахматист Гарри Каспаров* (признан в РФ иноагентом) упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
Сначала фамилия Каспарова
* появляется в переписке 2012 года, которая позднее была переслана Джеффри Эпштейну
. В одном из писем инвестор Иэн Осборн сообщает предпринимателю Питеру Тилю о планах организовать в Нью-Йорке
встречу с Эпштейном. В том же письме, ссылаясь на колонку Тиля в Financial Times и недавние публичные дебаты, Осборн отмечает, что Тиль и Гарри Каспаров* "убедительно победили".
Как выяснило РИА Новости, речь шла о дебатах "Инновации или стагнация", которые прошли 16 ноября 2012 года в Оксфордском союзе, где Тиль и Каспаров* выступали на одной стороне.
Второй раз Каспаров* упоминается уже в переписке Эпштейна с издателем Джоном Брокманом в июле 2018 года. Там обсуждалась организация закрытой интеллектуальной конференции и выпуск книги об искусственном интеллекте, название которой решили изменить, поскольку ранее одноимённую книгу уже выпустил Гарри Каспаров*.
Минюст РФ
включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг
также внес его в перечень экстремистов и террористов.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.