Каспаров* упоминается в материалах по делу Эпштейна
06:49 06.02.2026
Каспаров* упоминается в материалах по делу Эпштейна
Каспаров* упоминается в материалах по делу Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
Каспаров* упоминается в материалах по делу Эпштейна
Шахматист Гарри Каспаров* (признан в РФ иноагентом) упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T06:49:00+03:00
2026-02-06T06:49:00+03:00
сша
россия
нью-йорк (город)
гарри каспаров
джеффри эпштейн
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
сша
россия
нью-йорк (город)
сша, россия, нью-йорк (город), гарри каспаров, джеффри эпштейн, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
США, Россия, Нью-Йорк (город), Гарри Каспаров, Джеффри Эпштейн, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Каспаров* упоминается в материалах по делу Эпштейна

РИА Новости: Каспаров упоминается в материалах по делу Эпштейна

© РИА Новости / Илья ПиталевГарри Каспаров*
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Гарри Каспаров*. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шахматист Гарри Каспаров* (признан в РФ иноагентом) упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
Сначала фамилия Каспарова* появляется в переписке 2012 года, которая позднее была переслана Джеффри Эпштейну. В одном из писем инвестор Иэн Осборн сообщает предпринимателю Питеру Тилю о планах организовать в Нью-Йорке встречу с Эпштейном. В том же письме, ссылаясь на колонку Тиля в Financial Times и недавние публичные дебаты, Осборн отмечает, что Тиль и Гарри Каспаров* "убедительно победили".
В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России
04:46
Как выяснило РИА Новости, речь шла о дебатах "Инновации или стагнация", которые прошли 16 ноября 2012 года в Оксфордском союзе, где Тиль и Каспаров* выступали на одной стороне.
Второй раз Каспаров* упоминается уже в переписке Эпштейна с издателем Джоном Брокманом в июле 2018 года. Там обсуждалась организация закрытой интеллектуальной конференции и выпуск книги об искусственном интеллекте, название которой решили изменить, поскольку ранее одноимённую книгу уже выпустил Гарри Каспаров*.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.
СШАРоссияНью-Йорк (город)Гарри КаспаровДжеффри ЭпштейнФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
