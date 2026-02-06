https://ria.ru/20260206/magate-2072746216.html
МАГАТЭ за прошлую неделю зафиксировало более 40 БПЛА у Чернобыльской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что на прошлой неделе зафиксировало более 40 беспилотников в районе Чернобыльской АЭС на Украине. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
магатэ
чернобыльская аэс
украина, магатэ, чернобыльская аэс
