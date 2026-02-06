Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ за прошлую неделю зафиксировало более 40 БПЛА у Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/magate-2072746216.html
МАГАТЭ за прошлую неделю зафиксировало более 40 БПЛА у Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ за прошлую неделю зафиксировало более 40 БПЛА у Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 06.02.2026
МАГАТЭ за прошлую неделю зафиксировало более 40 БПЛА у Чернобыльской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что на прошлой неделе зафиксировало более 40 беспилотников в районе Чернобыльской АЭС на Украине. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:06:00+03:00
2026-02-06T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
магатэ
чернобыльская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589271536_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba7b247854d904bbe1a85c914afa6e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589271536_459:280:2816:2048_1920x0_80_0_0_4a2119186e8aa7772c07cbf5b60c1241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, магатэ, чернобыльская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС
МАГАТЭ за прошлую неделю зафиксировало более 40 БПЛА у Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ за прошлую неделю зафиксировало 44 дрона в районе Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что на прошлой неделе зафиксировало более 40 беспилотников в районе Чернобыльской АЭС на Украине.
"На прошлой неделе в зоне наблюдения у Чернобыльской АЭС было обнаружено 44 беспилотника", - сообщает МАГАТЭ в заявлении, опубликованном на его сайте.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что атомные электростанции Украины в прошлую субботу утром снизили выработку из-за сбоя сети, Чернобыльская АЭС на короткое время осталась без питания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМАГАТЭЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала