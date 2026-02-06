https://ria.ru/20260206/luna-2072596386.html
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН
2026-02-06T06:05:00+03:00
наука
луна
россия
марс
геннадий красников
российская академия наук
луна
россия
марс
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия в программу изучения Луны заложила строительство атомной электростанции, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.
"Речь идет, конечно, об атомной энергетике. Дело в том, что на Луне
, в отличие, скажем, от Марса
, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения", - сказал Красников
.
Он пояснил, что лунная ночь – долгая, она длится около двух земных недель, и, естественно, солнечные батареи не справятся с выработкой энергии.
"И если ставить вопрос о лунной базе, больших робототехнических устройствах на Луне, работающих круглосуточно, конечно, самый перспективный для этого - ядерный источник энергии", - пояснил академик.
Он также сообщил, что Российская академия наук
работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года.