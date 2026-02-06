Рейтинг@Mail.ru
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:05 06.02.2026 (обновлено: 09:36 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/luna-2072596386.html
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН - РИА Новости, 06.02.2026
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН
Россия в программу изучения Луны заложила строительство атомной электростанции, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T06:05:00+03:00
2026-02-06T09:36:00+03:00
наука
луна
россия
марс
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072613376_0:141:2695:1657_1920x0_80_0_0_6f9197f01fdb1e3c1f84e8254f8a066a.jpg
https://ria.ru/20260205/luna-2072413200.html
https://ria.ru/20260205/kometa-2072353784.html
луна
россия
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072613376_149:0:2546:1798_1920x0_80_0_0_0627e9a4de8f2f2d087ebf313d94285e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, россия, марс, геннадий красников, российская академия наук
Наука, Луна, Россия, Марс, Геннадий Красников, Российская академия наук
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН

Красников: Россия заложила строительство АЭС в программу изучения Луны

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия в программу изучения Луны заложила строительство атомной электростанции, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.
"Речь идет, конечно, об атомной энергетике. Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения", - сказал Красников.
Лунное затмение - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников
Вчера, 12:04
Он пояснил, что лунная ночь – долгая, она длится около двух земных недель, и, естественно, солнечные батареи не справятся с выработкой энергии.
"И если ставить вопрос о лунной базе, больших робототехнических устройствах на Луне, работающих круглосуточно, конечно, самый перспективный для этого - ядерный источник энергии", - пояснил академик.
Он также сообщил, что Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года.
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Глава РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS
Вчера, 04:09
 
НаукаЛунаРоссияМарсГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала