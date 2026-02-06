Депутат Ленинградской области подозревается в получении взяток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал депутата совета Приозерского района Ленобласти Михаил Зеленцов, которого подозревают в получении взяток от призывников за освобождение от службы, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По предварительным данным, размер незаконного вознаграждения составлял от 200 до 400 тысяч рублей. "В настоящее время установлено более 15 граждан, незаконно освобождённых от призыва и получивших военные билеты. "Один из активных участников противоправной деятельности задержан. Готовятся материалы для избрания ему меры пресечения", - сообщали в пресс-службе ГУ МВД.