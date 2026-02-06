Депутат Ленинградской области подозревается в получении взяток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал депутата совета Приозерского района Ленобласти Михаил Зеленцов, которого подозревают в получении взяток от призывников за освобождение от службы, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Зеленцова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. а ч.5 ст.290, пп. а, в ч.5 ст. 290 (получение взятки - прим. ред.) (6 эпизодов) УК РФ", - сообщает пресс-служба судов.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти информировали, что сотрудники УЭБиПК во взаимодействии с военной прокуратурой Ленинградского военного округа, Управлением ФСБ России по Ленинградскому военному округу и МРУ Росфинмониторинга по СЗФО пресекли деятельность организованной группы, участники которой причастны к незаконному освобождению граждан от прохождения военной службы по призыву и выдаче военных билетов за денежное вознаграждение.
По предварительным данным, размер незаконного вознаграждения составлял от 200 до 400 тысяч рублей. "В настоящее время установлено более 15 граждан, незаконно освобождённых от призыва и получивших военные билеты. "Один из активных участников противоправной деятельности задержан. Готовятся материалы для избрания ему меры пресечения", - сообщали в пресс-службе ГУ МВД.
В пресс-службе судов рассказали, что Зеленцов состоял в должности военного комиссара военного комиссариата города Приозерск и Приозерского района ЛО и действовал в составе группы лиц. Ему вменяется 6 эпизодов взятки.