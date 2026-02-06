Рейтинг@Mail.ru
В РАН назвали сроки запуска российской космической миссии "Бион‑М" №3 - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:27 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/kosmos-2072622067.html
В РАН назвали сроки запуска российской космической миссии "Бион‑М" №3
В РАН назвали сроки запуска российской космической миссии "Бион‑М" №3 - РИА Новости, 06.02.2026
В РАН назвали сроки запуска российской космической миссии "Бион‑М" №3
Новая российская космическая миссия "Бион‑М" №3 будет запущена ближе к 2030-м годам, сообщил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН)... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:27:00+03:00
2026-02-06T10:27:00+03:00
наука
геннадий красников
российская академия наук
роскосмос
наука
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151059/01/1510590144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20711c3fbd0328abd0e41d553df9a955.jpg
https://ria.ru/20260205/raketa-2072573840.html
https://ria.ru/20260206/luna-2072596386.html
https://ria.ru/20260205/ran-2072472360.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151059/01/1510590144_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce895f67dcb9af8190d7ae7694dc5141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геннадий красников, российская академия наук, роскосмос, наука, космос - риа наука
Наука, Геннадий Красников, Российская академия наук, Роскосмос, Наука, Космос - РИА Наука
В РАН назвали сроки запуска российской космической миссии "Бион‑М" №3

Красников: российскую космическую миссию "Бион‑М" №3 запустят ближе к 2030 году

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМакет космического аппарата серии "Бион-М"
Макет космического аппарата серии Бион-М - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Макет космического аппарата серии "Бион-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новая российская космическая миссия "Бион‑М" №3 будет запущена ближе к 2030-м годам, сообщил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
Полет биоспутника "Бион-М" №2 состоялся с 20 августа по 19 сентября 2025 года. Аппарат летал по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров. На его борту находились 75 мышей, более 1,5 тысяч мух-дрозофил, стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы. Целью миссии было изучить влияние условий космического полета на высокоширотной орбите на живые организмы.
Ракета Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б" с военными спутниками
Вчера, 22:29
"Миссия "Биона-М", действительно, была очень важной и сложной. Она переносилась почти четыре раза. Ведь на орбиту посылаются специально отобранные подопытные мыши, насекомые. Есть параметры, которым они должны соответствовать. Их невозможно держать годами – отбор идет как минимум за несколько месяцев до полета. Иначе надо заново менять все организмы, которые посылаются на орбиту", - сказал Красников.
К тому же надо, чтобы подопытные организмы приземлились в достаточно теплое время года, "потому что в мороз они все просто погибнут", добавил глава РАН.
"Да, заранее заложен определенный процент погибающих организмов, но выживаемость как минимум 65% должна быть обеспечена. Поэтому есть временные диапазоны, когда запуск возможен. Но в 2025 году все получилось удачно", - отметил Красников.
По его словам, сейчас ведется высокоточный молекулярный анализ слетавших в космос организмов.
Луна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия заложила строительство АЭС в лунную программу, заявил глава РАН
06:05
"Я думаю, что скоро появятся научные статьи, которые обогатят мировую науку, потому что наша научная школа в области изучения живых организмов в космических условиях, действительно, самая сильная в мире", - подчеркнул глава РАН.
Красников поделился планами на будущее.
"Следующим будет "Бион‑М" №3. Но ближе к 2030-м годам", - сказал он.
В отличие от аппарата "Бион‑М" №2, новый спутник будет выведен на более высокую орбиту — примерно 800 километров, но "с тем же наклонением порядка 97 градусов", сообщил ранее "Роскосмос".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В РАН рассказали о возможности предсказывать крупные космические катастрофы
Вчера, 14:56
 
НаукаГеннадий КрасниковРоссийская академия наукРоскосмосНаукаКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала