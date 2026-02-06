В РАН назвали сроки запуска российской космической миссии "Бион‑М" №3

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новая российская космическая миссия "Бион‑М" №3 будет запущена ближе к 2030-м годам, сообщил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.

Полет биоспутника "Бион-М" №2 состоялся с 20 августа по 19 сентября 2025 года. Аппарат летал по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров. На его борту находились 75 мышей, более 1,5 тысяч мух-дрозофил, стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы. Целью миссии было изучить влияние условий космического полета на высокоширотной орбите на живые организмы.

"Миссия "Биона-М", действительно, была очень важной и сложной. Она переносилась почти четыре раза. Ведь на орбиту посылаются специально отобранные подопытные мыши, насекомые. Есть параметры, которым они должны соответствовать. Их невозможно держать годами – отбор идет как минимум за несколько месяцев до полета. Иначе надо заново менять все организмы, которые посылаются на орбиту", - сказал Красников

К тому же надо, чтобы подопытные организмы приземлились в достаточно теплое время года, "потому что в мороз они все просто погибнут", добавил глава РАН

"Да, заранее заложен определенный процент погибающих организмов, но выживаемость как минимум 65% должна быть обеспечена. Поэтому есть временные диапазоны, когда запуск возможен. Но в 2025 году все получилось удачно", - отметил Красников.

По его словам, сейчас ведется высокоточный молекулярный анализ слетавших в космос организмов.

"Я думаю, что скоро появятся научные статьи, которые обогатят мировую науку, потому что наша научная школа в области изучения живых организмов в космических условиях, действительно, самая сильная в мире", - подчеркнул глава РАН.

Красников поделился планами на будущее.

"Следующим будет "Бион‑М" №3. Но ближе к 2030-м годам", - сказал он.

В отличие от аппарата "Бион‑М" №2, новый спутник будет выведен на более высокую орбиту — примерно 800 километров, но "с тем же наклонением порядка 97 градусов", сообщил ранее " Роскосмос ".