Сабуров не обращался в посольство Казахстана после запрета на въезд

АСТАНА, 6 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров не обращался в посольство Казахстана в Москве по поводу введения в отношении него запрета на въезд в Россию, сообщили РИА Новости в МИД республики.
Ранее в пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников. Сабуров в пятницу прилетел в аэропорт Внуково, где сотрудники правоохранительных органов сообщили ему о веденном в отношении него запрете.
"Относительно гражданина Республики Казахстан Нурлана Сабурова сообщаем, что он или его законные представители не обращались в посольство Республики Казахстан в России", - говорится в сообщении.
В казахстанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что информация о задержании Сабурова от компетентных органов России также не поступала.