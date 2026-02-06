США освободят от санкций 17 проектов помощи КНДР, сообщил источник в Сеуле

СЕУЛ, 6 фев - РИА Новости. Всего 17 проектов помощи КНДР от Республики Корея, ЮНИСЕФ, США и других освободят от санкций СБ ООН, сообщил журналистам в Сеуле источник в южнокорейском правительстве.

Сообщается, что 17 заявок на проекты гуманитарной помощи КНДР с первой половины прошлого года находились в состоянии многомесячного ожидания исключения из-под санкций.

"Прошлой ночью по нашему времени процедурные вопросы были урегулированы, и подтверждено, что по всем 17 делам, находившимся на паузе, освобождение от санкций будет предоставлено", - заявил чиновник.

По его словам, в ближайшее время ожидается прохождение официальной процедуры утверждения на уровне комитета по санкциям ООН и официальное уведомление всех организаций-исполнителей соответствующих проектов.

« "Отметим, что все 17 гуманитарных проектов в отношении КНДР реализуются крупными международными организациями, такими как ЮНИСЕФ, а также структурами нашей страны, США или НПО", - заявил источник.

Он добавил, что пять проектов от органов местного самоуправления и частных организаций Республики Корея, еще восемь проектов ведут международные организации (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ФАО), четыре проекта - частные организации из США и других стран. Их содержание различается, но в целом речь идет о здравоохранении, водоснабжении, санитарии, поддержке питания "уязвимых групп".

"Это не новые инициативы: ранее по ним уже предоставлялись освобождения, а сейчас одобрено продление действующих разрешений... Точные суммы назвать нельзя, но масштаб небольшой - на уровне нескольких сотен тысяч долларов", - рассказал чиновник.