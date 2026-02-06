Рейтинг@Mail.ru
США освободят от санкций 17 проектов помощи КНДР, сообщил источник в Сеуле - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/kndr-2072734412.html
США освободят от санкций 17 проектов помощи КНДР, сообщил источник в Сеуле
США освободят от санкций 17 проектов помощи КНДР, сообщил источник в Сеуле - РИА Новости, 06.02.2026
США освободят от санкций 17 проектов помощи КНДР, сообщил источник в Сеуле
Всего 17 проектов помощи КНДР от Республики Корея, ЮНИСЕФ, США и других освободят от санкций СБ ООН, сообщил журналистам в Сеуле источник в южнокорейском... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:41:00+03:00
2026-02-06T16:41:00+03:00
в мире
кндр
сша
сеул
юнисеф
оон
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622691_0:238:3076:1968_1920x0_80_0_0_8d8400ea51c60896fa0f58a21be6f518.jpg
https://ria.ru/20260111/kndr-2067190089.html
https://ria.ru/20250826/sannktsii-2037567409.html
https://ria.ru/20260206/kndr-2072618417.html
кндр
сша
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622691_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_4a9c8c380953139338d3fbc315d8f68f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, сша, сеул, юнисеф, оон, воз
В мире, КНДР, США, Сеул, ЮНИСЕФ, ООН, ВОЗ
США освободят от санкций 17 проектов помощи КНДР, сообщил источник в Сеуле

США освободят от санкций ООН 17 проектов помощи КНДР от Сеула и ЮНИСЕФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтолица КНДР Пхеньян
Столица КНДР Пхеньян - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Столица КНДР Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 6 фев - РИА Новости. Всего 17 проектов помощи КНДР от Республики Корея, ЮНИСЕФ, США и других освободят от санкций СБ ООН, сообщил журналистам в Сеуле источник в южнокорейском правительстве.
Сообщается, что 17 заявок на проекты гуманитарной помощи КНДР с первой половины прошлого года находились в состоянии многомесячного ожидания исключения из-под санкций.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В РАН рассказали, кто может помочь Сеулу в вопросе отношений с КНДР
11 января, 04:04
"Прошлой ночью по нашему времени процедурные вопросы были урегулированы, и подтверждено, что по всем 17 делам, находившимся на паузе, освобождение от санкций будет предоставлено", - заявил чиновник.
По его словам, в ближайшее время ожидается прохождение официальной процедуры утверждения на уровне комитета по санкциям ООН и официальное уведомление всех организаций-исполнителей соответствующих проектов.
«
"Отметим, что все 17 гуманитарных проектов в отношении КНДР реализуются крупными международными организациями, такими как ЮНИСЕФ, а также структурами нашей страны, США или НПО", - заявил источник.
Он добавил, что пять проектов от органов местного самоуправления и частных организаций Республики Корея, еще восемь проектов ведут международные организации (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ФАО), четыре проекта - частные организации из США и других стран. Их содержание различается, но в целом речь идет о здравоохранении, водоснабжении, санитарии, поддержке питания "уязвимых групп".
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Президент Республики Корея рассказал о санкциях против КНДР
26 августа 2025, 02:26
"Это не новые инициативы: ранее по ним уже предоставлялись освобождения, а сейчас одобрено продление действующих разрешений... Точные суммы назвать нельзя, но масштаб небольшой - на уровне нескольких сотен тысяч долларов", - рассказал чиновник.
Ранее газета "Тона Ильбо " со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи сообщила, что США, которые в прошлом выступали против исключения из под санкций СБ ООН КНДР проектов гуманитарной помощи Пхеньяну, решили одобрить их.
Флаги КНДР и США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
США решили вывести из-под санкций часть проектов гумпомощи КНДР, пишут СМИ
Вчера, 10:00
 
В миреКНДРСШАСеулЮНИСЕФООНВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала