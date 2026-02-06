Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 17-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" принимает "Нэшвилл Предаторз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1550-м в карьере в "регулярках" НХЛ.