Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 17-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06 февраля 2026 • начало в 03:00
04:15 • Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Якоб Чичрун)
12:48 • Пьер-Люк Дюбуа
28:42 • Якоб Чичрун
53:11 • Якоб Чичрун
37:40 • Джонатан Марчессо
(Эрик Хаула, Адам Уилсби)
41:17 • Майкл Маккаррон
(Коул Смит, Адам Уилсби)
"Вашингтон" принимает "Нэшвилл Предаторз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1550-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Алекса Дельвеккьо и разделил с ним 17-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1552 матча).