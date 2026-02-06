Рейтинг@Mail.ru
Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Хоккей
 
03:14 06.02.2026
Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 17-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нэшвилл предаторз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, нэшвилл предаторз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Нэшвилл Предаторз, Александр Овечкин
Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу сыгранных матчей в НХЛ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 17-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 2
Нэшвилл
04:15 • Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Якоб Чичрун)
12:48 • Пьер-Люк Дюбуа
(Дилан Строум, Джон Карлсон)
28:42 • Якоб Чичрун
53:11 • Якоб Чичрун
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
37:40 • Джонатан Марчессо
(Эрик Хаула, Адам Уилсби)
41:17 • Майкл Маккаррон
(Коул Смит, Адам Уилсби)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Нэшвилл Предаторз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1550-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Алекса Дельвеккьо и разделил с ним 17-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1552 матча).
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзНэшвилл ПредаторзАлександр Овечкин
 
