В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников - РИА Новости, 06.02.2026
10:01 06.02.2026
В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников
В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников
В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников
Двое учащихся получили легкие ранения в результате нападения старшеклассника с топором в одной из школ города Кульсары на западе Казахстана
происшествия
казахстан
казахстан
1920
1920
true
В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников

В Казахстане подросток напал с топором на двух школьников

Старшеклассник с топором в одной из школ города Кульсары, Казахстан
Старшеклассник с топором в одной из школ города Кульсары, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Старшеклассник с топором в одной из школ города Кульсары, Казахстан
АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Двое учащихся получили легкие ранения в результате нападения старшеклассника с топором в одной из школ города Кульсары на западе Казахстана, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.
"Ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение, после чего покинул территорию школы. В результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения. После поступления вызова на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подросток был установлен и задержан", - говорится в сообщении.
Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Уфе арестовали подростка, устроившего стрельбу в школе
Вчера, 13:07
Уточняется, что все участники происшедшего и их родители были доставлены в полицию, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
"Пятнадцатилетний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Губернатор Красноярского края призвал пресекать буллинг после ЧП в школах
Вчера, 10:18
 
