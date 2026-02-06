https://ria.ru/20260206/kamchatka-2072604034.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8, которое ощутили жители Петропавловска-Камчатского, произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.8822, 159.9785…", — приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал
филиала.
По информации службы, землетрясение произошло в 16:24:31 по камчатскому времени (07:24:31 мск). Эпицентр подземного толчка располагался в 94 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского
, очаг залегал на глубине 29,8 километра.
По предварительным данным сейсмологов, землетрясение имело магнитуду 5,5. По уточненной оценке, магнитуда составила 5,8.
В Петропавловске-Камчатском, по оценке ученых, землетрясение ощущалось силой 3 балла.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в крае был введён и все еще действует режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.