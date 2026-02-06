Посол в Аргентине прокомментировал выдвижение Гросси на пост генсека ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Россия с уважением относится к выдвижению Аргентиной кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсекретаря Организации Объединенных Наций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"С уважением относимся к выбору Аргентины, официально заявившей кандидатуру гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. Внимательно следим за процессом выдвижения других претендентов, присматриваемся к их оценкам международных проблем и подходам к деятельности всемирной организации", - сказал он.
Второй срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.
По мнению Феоктистова, рассуждать о конкретных шансах отдельных кандидатов пока преждевременно. Российская сторона примет окончательное решение с учётом послужного списка, предвыборной программы и соответствия потенциального соискателя ряду критериев.
"Речь, в частности, идёт о приверженности принципам нейтральности и равноудалённости, неизбирательном подходе к положениям Устава ООН, готовности к взаимодействию по приоритетным для нас вопросам, включая украинский конфликт и ограничение засилия западников в кадровой системе ООН", - отметил Феоктистов.
