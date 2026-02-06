Рейтинг@Mail.ru
Посол в Аргентине прокомментировал выдвижение Гросси на пост генсека ООН - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/grossi-2072748456.html
Посол в Аргентине прокомментировал выдвижение Гросси на пост генсека ООН
Посол в Аргентине прокомментировал выдвижение Гросси на пост генсека ООН - РИА Новости, 06.02.2026
Посол в Аргентине прокомментировал выдвижение Гросси на пост генсека ООН
Россия с уважением относится к выдвижению Аргентиной кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсекретаря Организации Объединенных Наций, заявил в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:13:00+03:00
2026-02-06T17:13:00+03:00
в мире
россия
аргентина
дмитрий феоктистов
рафаэль гросси
антониу гутерреш
оон
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338159_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_e91f4f8c4d1007b9ef0e79aa5e594192.jpg
https://ria.ru/20251229/grossi-2065331586.html
https://ria.ru/20251215/oon-2062145234.html
россия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338159_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_812219c0c1bee4bbce05e1160464edf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, рафаэль гросси, антониу гутерреш, оон, магатэ
В мире, Россия, Аргентина, Дмитрий Феоктистов, Рафаэль Гросси, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ
Посол в Аргентине прокомментировал выдвижение Гросси на пост генсека ООН

Феоктистов: Россия с уважением относится к выдвижению Гросси на пост генсека ООН

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Россия с уважением относится к выдвижению Аргентиной кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсекретаря Организации Объединенных Наций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"С уважением относимся к выбору Аргентины, официально заявившей кандидатуру гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. Внимательно следим за процессом выдвижения других претендентов, присматриваемся к их оценкам международных проблем и подходам к деятельности всемирной организации", - сказал он.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Гросси назвал главным в работе генсека ООН беспристрастность
29 декабря 2025, 11:07
Второй срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.
По мнению Феоктистова, рассуждать о конкретных шансах отдельных кандидатов пока преждевременно. Российская сторона примет окончательное решение с учётом послужного списка, предвыборной программы и соответствия потенциального соискателя ряду критериев.
"Речь, в частности, идёт о приверженности принципам нейтральности и равноудалённости, неизбирательном подходе к положениям Устава ООН, готовности к взаимодействию по приоритетным для нас вопросам, включая украинский конфликт и ограничение засилия западников в кадровой системе ООН", - отметил Феоктистов.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Гросси заявил о кризисе роли ООН в предотвращении конфликтов
15 декабря 2025, 14:45
 
В миреРоссияАргентинаДмитрий ФеоктистовРафаэль ГроссиАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала