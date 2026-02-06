Посол в Аргентине прокомментировал выдвижение Гросси на пост генсека ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Россия с уважением относится к выдвижению Аргентиной кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсекретаря Организации Объединенных Наций, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Речь, в частности, идёт о приверженности принципам нейтральности и равноудалённости, неизбирательном подходе к положениям Устава ООН, готовности к взаимодействию по приоритетным для нас вопросам, включая украинский конфликт и ограничение засилия западников в кадровой системе ООН", - отметил Феоктистов.