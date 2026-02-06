Гросси рассказал о позиции МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Позиция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении иранской ядерной программы заключается в том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров и инспекторы агентства имели полный доступ к объектам, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
"Позиция агентства заключается в том, что мы должны вернуться за стол переговоров. Нам необходимо прийти к какому-то соглашению, которое позволит в полной мере вернуть инспекторов МАГАТЭ в Иран. Мы сейчас инспектируем какие-то объекты, но не те, которые относятся к основной ядерной инфраструктуре, и не те, где хранились ядерные материалы, более 400 килограммов урана, обогащенного до 60%", - сказал Гросси в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что несмотря на то, что никакой активности со стороны Ирана в плане ядерного оружия не наблюдается, Тегеран сохраняет эти возможности. Гросси также подчеркнул необходимость выхода из тупика, в котором оказались все после 12-дневной войны в июне прошлого года.
"Мы знаем, что американцы не хотели бы видеть там вообще никакой активности. Знаем, что у иранцев есть свое мнение, и в этой ситуации агентство играет незаменимую роль, потому что для любого соглашения нужны инспекторы, которые подтвердят, что то, что согласовано на бумаге, будет соблюдаться и выполняться. Если этого нет, то мы снова столкнемся с конфликтом", - указал гендиректор агентства.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп в том числе стали атомные объекты. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана.
