Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал о позиции МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/grossi-2072732604.html
Гросси рассказал о позиции МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы
Гросси рассказал о позиции МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы - РИА Новости, 06.02.2026
Гросси рассказал о позиции МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы
Позиция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении иранской ядерной программы заключается в том, чтобы стороны вернулись за стол... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:30:00+03:00
2026-02-06T16:30:00+03:00
в мире
иран
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_0:56:2814:1639_1920x0_80_0_0_ad95833f695747a93064f3eaac416e86.jpg
https://ria.ru/20260206/grossi-2072725271.html
https://ria.ru/20260130/grossi-2071326042.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_0058e13e39f78aeeabed86471176e800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси рассказал о позиции МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы

Гросси: позиция МАГАТЭ по Ирану заключается в возращении за стол переговоров

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Позиция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении иранской ядерной программы заключается в том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров и инспекторы агентства имели полный доступ к объектам, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
"Позиция агентства заключается в том, что мы должны вернуться за стол переговоров. Нам необходимо прийти к какому-то соглашению, которое позволит в полной мере вернуть инспекторов МАГАТЭ в Иран. Мы сейчас инспектируем какие-то объекты, но не те, которые относятся к основной ядерной инфраструктуре, и не те, где хранились ядерные материалы, более 400 килограммов урана, обогащенного до 60%", - сказал Гросси в интервью телеканалу "Россия 24".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран, заявил Гросси
Вчера, 15:57
Он отметил, что несмотря на то, что никакой активности со стороны Ирана в плане ядерного оружия не наблюдается, Тегеран сохраняет эти возможности. Гросси также подчеркнул необходимость выхода из тупика, в котором оказались все после 12-дневной войны в июне прошлого года.
"Мы знаем, что американцы не хотели бы видеть там вообще никакой активности. Знаем, что у иранцев есть свое мнение, и в этой ситуации агентство играет незаменимую роль, потому что для любого соглашения нужны инспекторы, которые подтвердят, что то, что согласовано на бумаге, будет соблюдаться и выполняться. Если этого нет, то мы снова столкнемся с конфликтом", - указал гендиректор агентства.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп в том числе стали атомные объекты. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Гросси призвал к соблюдению пяти принципов МАГАТЭ
30 января, 18:52
 
В миреИранРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала