Гросси рассказал о позиции МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы

"Мы знаем, что американцы не хотели бы видеть там вообще никакой активности. Знаем, что у иранцев есть свое мнение, и в этой ситуации агентство играет незаменимую роль, потому что для любого соглашения нужны инспекторы, которые подтвердят, что то, что согласовано на бумаге, будет соблюдаться и выполняться. Если этого нет, то мы снова столкнемся с конфликтом", - указал гендиректор агентства.