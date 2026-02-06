Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран, заявил Гросси
15:57 06.02.2026 (обновлено: 16:04 06.02.2026)
МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран, заявил Гросси
иран, магатэ, в мире, рафаэль гросси
Иран, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси
МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран для проверки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии всегда готово отправить своих инспекторов в Иран для проверки различных ядерных объектов, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Они всегда готовы туда отправиться (инспекторы - ред.). Как я уже сказал, сейчас они там (в Иране - ред.) проверяют второстепенные объекты, но готовы заняться и более важными в любой момент", - сказал Гросси в интервью телеканалу "Россия 24".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МАГАТЭ допустил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов
20 декабря 2025, 13:34
 
ИранМАГАТЭВ миреРафаэль Гросси
 
 
