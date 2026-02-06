https://ria.ru/20260206/grossi-2072725271.html
МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран, заявил Гросси
МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран, заявил Гросси - РИА Новости, 06.02.2026
МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран, заявил Гросси
Международное агентство по атомной энергии всегда готово отправить своих инспекторов в Иран для проверки различных ядерных объектов, заявил гендиректор МАГАТЭ... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:57:00+03:00
2026-02-06T15:57:00+03:00
2026-02-06T16:04:00+03:00
иран
магатэ
в мире
рафаэль гросси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
https://ria.ru/20251220/magate-2063505532.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, магатэ, в мире, рафаэль гросси
Иран, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси
МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран, заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ всегда готово отправить инспекторов в Иран для проверки