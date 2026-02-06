Гросси призвал к дипломатии в вопросе ядерного оружия

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что в вопросе ядерного оружия необходимо возобновить президентскую дипломатию, несмотря на истечение срока ДСНВ, сохраняется понимание, что необходимо проявлять сдержанность в этом вопросе.

"Очень важно, чтобы возобновилась президентская дипломатия. Я с большим интересом и даже воодушевлением наблюдал за встречей на Аляске , когда президент ( РФ Владимир - ред.) Путин и президент ( США Дональд - ред.) Трамп затронули вопрос стратегического ядерного оружия. Я думаю, такой диалог необходим", - сказал Гросси в эфире " России 24 ".

Он уточнил, что сверхдержавы - главные действующие лица в этом процессе, однако всем странам найдется место в том, чтобы не допустить крупного ядерного конфликта.

"Вы говорите, что скоро истекает срок действия договора СНВ-3 и что после этого у нас не останется возможностей для совместной работы. Я же считаю, что по-прежнему существует взаимное понимание необходимости проявлять хотя бы сдержанность в этом вопросе", - подчеркнул Гросси.