Гросси призвал к дипломатии в вопросе ядерного оружия
Гросси призвал к дипломатии в вопросе ядерного оружия - РИА Новости, 06.02.2026
Гросси призвал к дипломатии в вопросе ядерного оружия
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что в вопросе ядерного оружия необходимо возобновить президентскую дипломатию, несмотря на истечение срока... РИА Новости, 06.02.2026
Гросси призвал к дипломатии в вопросе ядерного оружия
Гросси: в вопросе ядерного оружия нужно возобновить президентскую дипломатию
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что в вопросе ядерного оружия необходимо возобновить президентскую дипломатию, несмотря на истечение срока ДСНВ, сохраняется понимание, что необходимо проявлять сдержанность в этом вопросе.
"Очень важно, чтобы возобновилась президентская дипломатия. Я с большим интересом и даже воодушевлением наблюдал за встречей на Аляске
, когда президент (РФ
Владимир - ред.) Путин и президент (США
Дональд - ред.) Трамп затронули вопрос стратегического ядерного оружия. Я думаю, такой диалог необходим", - сказал Гросси
в эфире "России 24
".
Он уточнил, что сверхдержавы - главные действующие лица в этом процессе, однако всем странам найдется место в том, чтобы не допустить крупного ядерного конфликта.
"Вы говорите, что скоро истекает срок действия договора СНВ-3 и что после этого у нас не останется возможностей для совместной работы. Я же считаю, что по-прежнему существует взаимное понимание необходимости проявлять хотя бы сдержанность в этом вопросе", - подчеркнул Гросси.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода после истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля.