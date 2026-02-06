Рейтинг@Mail.ru
Гросси призвал к дипломатии в вопросе ядерного оружия
18:34 06.02.2026
Гросси призвал к дипломатии в вопросе ядерного оружия
в мире
россия
сша
аляска
рафаэль гросси
магатэ
договор снв-3
в мире, россия, сша, аляска, рафаэль гросси, магатэ, договор снв-3
В мире, Россия, США, Аляска, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Договор СНВ-3
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что в вопросе ядерного оружия необходимо возобновить президентскую дипломатию, несмотря на истечение срока ДСНВ, сохраняется понимание, что необходимо проявлять сдержанность в этом вопросе.
"Очень важно, чтобы возобновилась президентская дипломатия. Я с большим интересом и даже воодушевлением наблюдал за встречей на Аляске, когда президент (РФ Владимир - ред.) Путин и президент (США Дональд - ред.) Трамп затронули вопрос стратегического ядерного оружия. Я думаю, такой диалог необходим", - сказал Гросси в эфире "России 24".
Он уточнил, что сверхдержавы - главные действующие лица в этом процессе, однако всем странам найдется место в том, чтобы не допустить крупного ядерного конфликта.
"Вы говорите, что скоро истекает срок действия договора СНВ-3 и что после этого у нас не останется возможностей для совместной работы. Я же считаю, что по-прежнему существует взаимное понимание необходимости проявлять хотя бы сдержанность в этом вопросе", - подчеркнул Гросси.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода после истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля.
