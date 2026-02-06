Рейтинг@Mail.ru
В РАН рассказали о программе трудоустройства физиков, вернувшихся из ЦЕРН - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:21 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/fiziki-2072601877.html
В РАН рассказали о программе трудоустройства физиков, вернувшихся из ЦЕРН
В РАН рассказали о программе трудоустройства физиков, вернувшихся из ЦЕРН - РИА Новости, 06.02.2026
В РАН рассказали о программе трудоустройства физиков, вернувшихся из ЦЕРН
Программа трудоустройства российских физиков, вернувшихся домой после работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) - крупнейшей в мире... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T08:21:00+03:00
2026-02-06T08:21:00+03:00
наука
россия
гатчина
байкал
геннадий красников
михаил ковальчук
мария захарова
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975016911_0:180:2500:1586_1920x0_80_0_0_08c86b5e5c0830ef8184b8b779c69981.jpg
https://ria.ru/20250917/uchenye-2042378462.html
https://ria.ru/20250919/glava-2042932007.html
https://ria.ru/20250917/uchenye-2042445059.html
россия
гатчина
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975016911_73:0:2428:1766_1920x0_80_0_0_78f273acdf7fd016b2d9f659463643fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гатчина, байкал, геннадий красников, михаил ковальчук, мария захарова, российская академия наук, курчатовский институт
Наука, Россия, Гатчина, Байкал, Геннадий Красников, Михаил Ковальчук, Мария Захарова, Российская академия наук, Курчатовский институт
В РАН рассказали о программе трудоустройства физиков, вернувшихся из ЦЕРН

Красников: программу трудоустройства россиян из ЦЕРН запустят в этом году

© AP Photo / Martial TrezziniТоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН)
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Martial Trezzini
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Программа трудоустройства российских физиков, вернувшихся домой после работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) - крупнейшей в мире лаборатории в области физики высоких энергий, начнет действовать в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
О том, что такая программа готова, Красников рассказал в интервью агентству в сентябре 2025 года.
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) недалеко от Женевы - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Работавшие в ЦЕРН российские ученые хотят вернуться
17 сентября 2025, 06:14
"Программа будет запускаться с 2026 года. Есть уже те, кто вернулся к нам и работает у нас. Таких примеров очень много", - сказал Красников сейчас.
По его словам, эти ученые, безусловно, смогут помочь в реализации проектов на установках класса "мегасайенс" в России.
"У нас по программе "мегасайенс" идет большая работа. Это и запуск СКИФа - Сибирского кольцевого источника фотонов под Новосибирском", - добавил глава РАН.
Красников напомнил о модернизации синхротрона в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" под руководством его президента Михаила Ковальчука.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Глава РАН оценил перспективы развития микроэлектроники
19 сентября 2025, 11:30
"У нас достаточно много проектов класса "мегасайенс" - это и реактор ПИК в Гатчине, это и целая сеть будущих синхротронов. У нас есть нейтринная обсерватория на Байкале, и другие серьезные проекты, в том числе коллайдер NICA в Дубне - это международный проект, он требует высокого уровня исследований", - отметил Красников.
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Глава РАН рассказал об отношении к российским ученым за рубежом
17 сентября 2025, 12:35
 
НаукаРоссияГатчинаБайкалГеннадий КрасниковМихаил КовальчукМария ЗахароваРоссийская академия наукКурчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала