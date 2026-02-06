В РАН рассказали о программе трудоустройства физиков, вернувшихся из ЦЕРН

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Программа трудоустройства российских физиков, вернувшихся домой после работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) - крупнейшей в мире лаборатории в области физики высоких энергий, начнет действовать в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.
О том, что такая программа готова, Красников рассказал в интервью агентству в сентябре 2025 года.
"Программа будет запускаться с 2026 года. Есть уже те, кто вернулся к нам и работает у нас. Таких примеров очень много", - сказал Красников сейчас.
По его словам, эти ученые, безусловно, смогут помочь в реализации проектов на установках класса "мегасайенс" в России.
"У нас по программе "мегасайенс" идет большая работа. Это и запуск СКИФа - Сибирского кольцевого источника фотонов под Новосибирском", - добавил глава РАН.
Красников напомнил о модернизации синхротрона в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" под руководством его президента Михаила Ковальчука.
"У нас достаточно много проектов класса "мегасайенс" - это и реактор ПИК в Гатчине, это и целая сеть будущих синхротронов. У нас есть нейтринная обсерватория на Байкале, и другие серьезные проекты, в том числе коллайдер NICA в Дубне - это международный проект, он требует высокого уровня исследований", - отметил Красников.
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
