ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в пятницу раскритиковал материал телеканала BFMTV, в котором РФ обвинили в якобы распространении информации о связях президента Франции Эммануэля Макрона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее BFMTV опубликовал со ссылкой на французский правительственный источник материал, в котором РФ обвиняется в якобы распространении данных о связях Макрона и Эпштейна. Ситуацию с распространением данных о связях президента республики со скандально известным финансистом в Париже на основе данных службы по защите от цифрового иностранного вмешательства (Viginum) неназванные источники связывают с якобы российской хакерской группировкой.
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины
4 февраля, 03:24
"Макрон, который 250 раз упоминается в файлах Эпштейна: это русские! Да, да, они (французские власти – ред.) официально осмелились (обвинить Москву – ред.). Информация от "Viginum", правительственной структуры, созданной для того, чтобы везде видеть русских и защищать правительство от любых неудобных обсуждений", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последнего транша общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. Проанализировав обнародованные данные, РИА Новости выяснило, что имя Макрона более 200 раз встречается в десятках материалов дела, включая личную переписку Эпштейна.
В понедельник партия Филиппо запустила петицию за создание парламентской комиссии для расследования дела Эпштейна в связи с тем, что в выпущенных минюстом США документах фигурируют имена ряда французских деятелей.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Обвинения России в хакерстве - "излюбленное хобби во всем мире", говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00