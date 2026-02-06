ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в пятницу раскритиковал материал телеканала BFMTV, в котором РФ обвинили в якобы распространении информации о связях президента Франции Эммануэля Макрона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

В понедельник партия Филиппо запустила петицию за создание парламентской комиссии для расследования дела Эпштейна в связи с тем, что в выпущенных минюстом США документах фигурируют имена ряда французских деятелей.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.