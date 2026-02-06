Рейтинг@Mail.ru
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают - РИА Новости, 06.02.2026
08:00 06.02.2026 (обновлено: 08:02 06.02.2026)
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
Мы любим Европу и поэтому презираем Евросоюз, конфликт с Россией нужно прекратить, и вообще, Make Europe Great Again — это говорят не в Москве и не в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T08:00:00+03:00
2026-02-06T08:02:00+03:00
в мире
2026
Петр Акопов
Петр Акопов
европа, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, кир стармер, евросоюз, дональд трамп, в мире, аналитика
Европа, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Евросоюз, Дональд Трамп, В мире, Аналитика

Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают

Петр Акопов
Петр Акопов
Мы любим Европу и поэтому презираем Евросоюз, конфликт с Россией нужно прекратить, и вообще, Make Europe Great Again — это говорят не в Москве и не в Вашингтоне, а в Брюсселе, где и располагаются руководящие органы Евросоюза. На этой неделе там учредили новый европейский альянс — MEGA, то есть как раз Make Europe Great Again. Да, это потенциальные союзники Трампа и противники войны с Россией — из нескольких европейских стран, от Германии до Румынии.
Как раз из Бухареста приехал Джордже Симион — в прошлом году он выиграл первый тур повторных президентских выборов в Румынии (их проводили после отмены выборов, в первом туре которых победил близкий к нему по взглядам Кэлин Джорджеску), но проиграл во втором. Сопоставимых по популярности с ним политиков на учредительной конференции MEGA не было, но это объяснимо тем, что момент для ее проведения не самый удачный для европейских трампистов. Недавние претензии Трампа на Гренландию привели к тому, что значимое число видных европейских правых вынуждены были временно дистанцироваться от него: поддержать планы аннексии принадлежащей одной из стран Евросоюза территории они не могут, но и критиковать Вашингтон не хотят. Среди тяготеющих к Трампу европейских партий много правящих и находящихся на пути к власти (в Венгрии, Франции, Италии), но сейчас они в Брюссель не приехали. Однако были представители "Альтернативы для Германии", Британии, Испании, Чехии, не говоря уже о целом ряде бельгийских депутатов. Именно лидер "Фламандского интереса" Филипп Девинтер и сформулировал лозунг "Мы любим Европу и поэтому презираем Евросоюз", заявив, что "будущее Европы — за национальными государствами, а не за либеральным глобализмом".
В Европе высмеяли регулярные санкции ЕС против России
Вчера, 02:50
Неудивительно, что евроскептики, антиглобалисты, противники нелегальной миграции и "культуры отмены" воодушевлены Трампом: они видят в нем союзника в борьбе с нынешними общеевропейскими элитами, символом которых стала Урсула фон дер Ляйен. На конференции присутствовали и американцы, включая конгрессменов, — для трампистов тоже важен контакт с европейской оппозицией, на приход которой к власти они делают ставку. Конгрессмены призывали европейцев объединить усилия с американцами "для борьбы с либеральной эрозией и исламистской оккупацией, которые угрожают будущему человечества", "сформировать эффективный альянс по спасению цивилизации". Вполне в духе недавних заявлений Трампа в Давосе и прошлогоднего выступления Вэнса там же. Европейцы отвечали американцам взаимностью, однако была еще одна важная для них тема — украинская. Но не в духе типичных для евроэлит заклинаний про "европейский путь" Киева.
Нет, выступавшие отмечали, что "значительные усилия президента Трампа по прекращению боевых действий неоднократно ставились под угрозу Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем", так пишет британская EU Today: "Участники постоянно критиковали лидеров ЕС, в частности Урсулу фон дер Ляйен, за их контрпродуктивное отношение к конфликту. Они заявляли, что Европа должна усиливаться за счет дальнейшей интеграции русских, украинцев и белорусов наряду с другими странами Восточной Европы, в то время как военные действия ведут к распаду Европы, углубляя политический и экономический кризис".
То есть европейские трамписты, эти ужасные "фашисты и шовинисты" по критериям евроинтеграторов, выступают за настоящее европейское единство, включающее всю большую Европу — от русских до португальцев. А либеральные глобалистские европейские элиты объявляют Россию главной угрозой Европы и призывают готовиться к прямой войне с нами, подавая это как подготовку к отражению почти неизбежной русской агрессии. Так кто же по-настоящему беспокоится о будущем Европы — тот, кто призывает к интеграции с восточным соседом, или тот, кто хочет сплотить европейцев на основе страха и ненависти к нему?
И тут дело не в том, чего хочет Россия — нам в любом случае не нужна интеграция с Европой в политическом смысле, а в том, чего хотят сами европейцы. Конфликта или сотрудничества, естественного и выгодного для обеих сторон? Конфликт Европе невыгоден, не говоря уже о том, что он абсолютно бесперспективен, если оценивать его по критерию достижения официальной цели ЕС — добиться евроинтеграции Украины, то есть отодвинуть границу с русским миром на восток. Россия никогда не допустит разделения единого русского пространства — вне зависимости от того, будут ли европейцы пытаться удержать Украину в одиночку или вместе с США. То есть конфликт с Россией из-за Украины не имеет для Европы смысла, если, конечно, не подразумевать сплочение европейских стран на основе страха перед Москвой. Но это выгодно только наднациональным, по сути, евроинтеграторам, а не европейским странам как таковым.
К тому же этот искусственно нагнетаемый страх не будет работать долго — более того, в какой-то момент он, наоборот, станет подпитывать и так существующие в ЕС центробежные тенденции. Тем более что именно на них делает ставку Дональд Трамп, а после его ухода Джей Ди Вэнс продолжит и усилит эту линию. И это уже не говоря о том, что внутриевропейские тенденции и так указывают на практически неизбежный приход к власти в ключевых европейских странах тех, кому проще будет найти общий язык с Вашингтоном и Москвой, чем с Брюсселем.
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС
3 января, 11:58
 
