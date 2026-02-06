Полиция проводит обыски из-за связей экс-посла Британии в США с Эпштейном

ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Британская полиция в пятницу заявила об обысках в связи с расследованием связей бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Документ, который Мандельсон переслал Эпштейну, был написан Ником Батлером, старшим политическим советником Брауна. В нем обсуждается возможность продажи британских государственных активов на фоне финансового кризиса. При пересылке Эпштейну Мандельсон написал: "Интересная заметка, которая была направлена премьер-министру". На это Эпштейн ответил: "Какие активы они могут продать?"