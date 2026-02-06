Рейтинг@Mail.ru
Полиция проводит обыски из-за связей экс-посла Британии в США с Эпштейном - РИА Новости, 06.02.2026
20:56 06.02.2026
Полиция проводит обыски из-за связей экс-посла Британии в США с Эпштейном
Полиция проводит обыски из-за связей экс-посла Британии в США с Эпштейном
в мире, вашингтон (штат), уилтшир, великобритания, джеффри эпштейн, гордон браун
В мире, Вашингтон (штат), Уилтшир, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Британская полиция в пятницу заявила об обысках в связи с расследованием связей бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Сотрудники центральной специализированной криминалистической группы находятся в процессе проведения обысков по двум адресам. Один из них расположен в графстве Уилтшир, другой - в районе (Лондона) Камден. Обыски связаны с расследованием случаев злоупотребления должностными полномочиями в отношении 72-летнего мужчины. Сам он задержан не был", - говорится в заявлении Скотленд-ярд о ходе расследования.
О начале уголовного расследования сообщалось во вторник. Оно было возбуждено после того, как СМИ обнаружили, что Мандельсон переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну в 2009 году. На тот момент Мандельсон был министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна.
Документ, который Мандельсон переслал Эпштейну, был написан Ником Батлером, старшим политическим советником Брауна. В нем обсуждается возможность продажи британских государственных активов на фоне финансового кризиса. При пересылке Эпштейну Мандельсон написал: "Интересная заметка, которая была направлена премьер-министру". На это Эпштейн ответил: "Какие активы они могут продать?"
В понедельник Мандельсон на фоне скандала из-за связей с Эпштейном заявил о том, что выходит из Лейбористской партии, а во вторник покинул Палату лордов. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре 2025 года.
