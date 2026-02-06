МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Публикация материалов по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна вызвала наплыв фейков в интернете, чтобы отвлечь внимание общественности от чудовищного содержания документов, сообщил в пятницу МИД России.
"Публикация минюстом США материалов дела Эпштейна вызвала явную нервозность западных пропагандистов, находящихся на услужении неолиберальных элит, а также их подопечных: фиксируем появление в онлайн-пространстве большого количества фейков, призванных отвлечь внимание общественности от чудовищного содержания опубликованных документов", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Как отметили в министерстве, в интернете был размещен и дипфейк с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой, где она сообщила ложную позицию РФ по делу скандального финансиста. В то же время, топорность и неумелость данной подделки разоблачается с первых кадров, обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве.
"Цель манипуляции очевидна – создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся. На деле же всё с точностью до наоборот. Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность. Сегодня она уже на всеобщем обозрении", - подчеркивается в сообщении.
Ранее Захарова заявила, что фигуранты "файлов Эпштейна", участвовавшие в растлении детей, - это и есть западные элиты, поддерживающие Киев и финансирующие убийство им детей. Она также подчеркивала, что на Западе ничего не расследуется, когда замешаны "мировые элиты".