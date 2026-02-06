Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал публикацию материалов по делу Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/epshteyn-2072784682.html
МИД России прокомментировал публикацию материалов по делу Эпштейна
МИД России прокомментировал публикацию материалов по делу Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
МИД России прокомментировал публикацию материалов по делу Эпштейна
Публикация материалов по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна вызвала наплыв фейков в интернете, чтобы отвлечь внимание общественности от РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:34:00+03:00
2026-02-06T19:34:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_587abf8a8cc8f339e9ad4207f0dccbd5.jpg
https://ria.ru/20260206/london-2072718776.html
https://ria.ru/20260206/ssha-2072598956.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России прокомментировал публикацию материалов по делу Эпштейна

МИД: публикация материалов по делу Эпштейна вызвала наплыв фейков

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Публикация материалов по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна вызвала наплыв фейков в интернете, чтобы отвлечь внимание общественности от чудовищного содержания документов, сообщил в пятницу МИД России.
"Публикация минюстом США материалов дела Эпштейна вызвала явную нервозность западных пропагандистов, находящихся на услужении неолиберальных элит, а также их подопечных: фиксируем появление в онлайн-пространстве большого количества фейков, призванных отвлечь внимание общественности от чудовищного содержания опубликованных документов", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Посол рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна
Вчера, 15:33
Как отметили в министерстве, в интернете был размещен и дипфейк с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой, где она сообщила ложную позицию РФ по делу скандального финансиста. В то же время, топорность и неумелость данной подделки разоблачается с первых кадров, обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве.
"Цель манипуляции очевидна – создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся. На деле же всё с точностью до наоборот. Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность. Сегодня она уже на всеобщем обозрении", - подчеркивается в сообщении.
Ранее Захарова заявила, что фигуранты "файлов Эпштейна", участвовавшие в растлении детей, - это и есть западные элиты, поддерживающие Киев и финансирующие убийство им детей. Она также подчеркивала, что на Западе ничего не расследуется, когда замешаны "мировые элиты".
Кадр видео, на котором заметен объект оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
Вчера, 07:17
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала