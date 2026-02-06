"Цель манипуляции очевидна – создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся. На деле же всё с точностью до наоборот. Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность. Сегодня она уже на всеобщем обозрении", - подчеркивается в сообщении.