Лидеры движения против сексуального насилия поддерживали связи с Эпштейном

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лидеры созданной в 2018 году при участии голливудских звезд организации Time's Up, занимавшейся сбором средств для поддержки жертв сексуального насилия, взаимодействовали с окружением американского финансиста Джеффри Эпштейна, пытаясь отмыть его репутацию, утверждает издание Page Six со ссылкой на рассекреченные файлы по делу Эпштейна.
Как напоминает издание, Time's Up прекратила свою деятельность в 2023 году, когда выяснилось, что она консультировала экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо на предмет того, как противостоять обвинениям в сексуальных домогательствах в его адрес.
"Документы из дела Эпштейна говорят о том, что лидеры Time's Up могли активно взаимодействовать с ближайшим окружением Джеффри Эпштейна, пытаясь отмыть его опозоренную репутацию. В скандальной затее участвовали соучредитель LinkedIn Рид Хоффман, бывший директор лаборатории MIT Media Lab Дзёити "Джой" Ито, Стив Бэннон и... член совета директоров CAA и главный директор по инновациям Мишель Кидд Ли, которая теперь носит имя Мишель Кидд", - говорится в материале издания.
Как отмечается, Кидд, которая была одним из основателей Time's Up, общалась с Эпштейном в 2016 году.
"Как показывают электронные письма, начиная примерно с 2014 года ее имя стало фигурировать в ближайшем окружении Эпштейна как имя потенциального советника. Связь между Кидд и Эпштейном обеспечивал Ито, бывший глава MIT Media Labs, имевший тесные связи с индустрией развлечений, но вынужденный уйти из исследовательской организации в 2019 году, когда стали известны его личные и финансовые связи с Эпштейном", - пишет издание.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.