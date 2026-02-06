Лидеры движения против сексуального насилия поддерживали связи с Эпштейном

Как отмечается, Кидд, которая была одним из основателей Time's Up, общалась с Эпштейном в 2016 году.

"Как показывают электронные письма, начиная примерно с 2014 года ее имя стало фигурировать в ближайшем окружении Эпштейна как имя потенциального советника. Связь между Кидд и Эпштейном обеспечивал Ито, бывший глава MIT Media Labs, имевший тесные связи с индустрией развлечений, но вынужденный уйти из исследовательской организации в 2019 году, когда стали известны его личные и финансовые связи с Эпштейном", - пишет издание.