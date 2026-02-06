Рейтинг@Mail.ru
15:39 06.02.2026 (обновлено: 16:35 06.02.2026)
Дерзкое заявление Туска о России вызвало переполох на Западе
Дерзкое заявление Туска о России вызвало переполох на Западе
в мире, сша, россия, польша, дональд туск, джеффри эпштейн, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
В мире, США, Россия, Польша, Дональд Туск, Джеффри Эпштейн, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев
TEC: слова Туска о причастности РФ к делу Эпштейна стали беспрецедентным шагом

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в том, что Россия якобы причастна к делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, стали попыткой отвлечь от себя внимание, пишет The European Conservative.
"Заинтересованность западного руководства в "русификации" дела Эпштейна возникла не на пустом месте. Сеть Эпштейна связывала высокопоставленных политиков, бизнесменов, ученых и публичных деятелей по всей территории США и Европы. Неудобные вопросы — кто обладал информацией об этом, кто закрывал глаза, кто кого защищал — указывают прямо на самую суть западных властных структур", — говорится в публикации.
Кадр видео, на котором заметен объект оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
Вчера, 07:17
Автор материала отметил, что попытка сместить внимание общественности на Москву преследует давно известную цель: переложить вину на других.
Ранее Туск высказал мнение, что Эпштейн якобы мог быть "российским шпионом". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на это утверждение предложил расследовать возможные родственные связи польского премьера и скандального американского финансиста.
В прошлую пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении опубликования материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в Соединенных Штатах предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией
5 февраля, 01:01
 
