В США обвинили минюст в сокрытии переписок чиновников о файлах Эпштейна

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Правозащитная демократическая организация в США обвиняет минюст в намеренном сокрытии переписок высших чиновников администрации, касающихся дела осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, при публикации файлов по нему.

Фонд защитников демократии (the Democracy Defenders Fund) в поданной в пятницу жалобе утверждает, что вызывает вопросы факт, что записи коммуникаций генпрокурора США Пэм Бонди, ее заместителя Тодда Бланша и главы ФБР Кэша Пателя по поводу публикации файлов не появляются в опубликованной документации, несмотря на то, что они были вовлечены в процесс.

"Они были в самом центре ответа министерства юстиции (или отсутствия такового) на призывы конгресса и общественности обнародовать досье Эпштейна ... Если бы министерство юстиции придерживалось широких рамок Акта (о прозрачности материалов Эпштейна - ред.), файлы Эпштейна должны были бы быть заполнены их сообщениями. Это не так", - цитирует портал Axios жалобу группы.

На основе этого фонд заключил, что минюст уничтожил, утаил или отредактировал подобные документы до такого состояния, что их невозможно идентифицировать. Более того, там также призвали к проведению проверки процесса публикации документов генеральным инспектором минюста.

При этом министерство, в свою очередь, обвинило правозащитников в продвижении повестки.

"Просто потому, что вы хотите, чтобы что-то было правдой, это не значит, что так оно и есть. Министерство подготовило более 3,5 миллиона страниц в соответствии с Актом и в условиях полной прозрачности раскрыло общественности и конгрессу, какие пункты не были опубликованы", - цитирует портал заявление представителя минюста.