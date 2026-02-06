Рейтинг@Mail.ru
В США обвинили минюст в сокрытии переписок чиновников о файлах Эпштейна
15:38 06.02.2026
В США обвинили минюст в сокрытии переписок чиновников о файлах Эпштейна
в мире
сша
джеффри эпштейн
кэш патель
фбр
сша
в мире, сша, джеффри эпштейн, кэш патель, фбр
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Кэш Патель, ФБР
В США обвинили минюст в сокрытии переписок чиновников о файлах Эпштейна

Правозащитники в США обвинили минюст в сокрытии переписок о файлах Эпштейна

Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Правозащитная демократическая организация в США обвиняет минюст в намеренном сокрытии переписок высших чиновников администрации, касающихся дела осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, при публикации файлов по нему.
Фонд защитников демократии (the Democracy Defenders Fund) в поданной в пятницу жалобе утверждает, что вызывает вопросы факт, что записи коммуникаций генпрокурора США Пэм Бонди, ее заместителя Тодда Бланша и главы ФБР Кэша Пателя по поводу публикации файлов не появляются в опубликованной документации, несмотря на то, что они были вовлечены в процесс.
Кадр видео, на котором заметен объект оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
Вчера, 07:17
"Они были в самом центре ответа министерства юстиции (или отсутствия такового) на призывы конгресса и общественности обнародовать досье Эпштейна... Если бы министерство юстиции придерживалось широких рамок Акта (о прозрачности материалов Эпштейна - ред.), файлы Эпштейна должны были бы быть заполнены их сообщениями. Это не так", - цитирует портал Axios жалобу группы.
На основе этого фонд заключил, что минюст уничтожил, утаил или отредактировал подобные документы до такого состояния, что их невозможно идентифицировать. Более того, там также призвали к проведению проверки процесса публикации документов генеральным инспектором минюста.
При этом министерство, в свою очередь, обвинило правозащитников в продвижении повестки.
"Просто потому, что вы хотите, чтобы что-то было правдой, это не значит, что так оно и есть. Министерство подготовило более 3,5 миллиона страниц в соответствии с Актом и в условиях полной прозрачности раскрыло общественности и конгрессу, какие пункты не были опубликованы", - цитирует портал заявление представителя минюста.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Минюст США не стал скрывать имена некоторых россиянок из переписки Эпштейна
Вчера, 00:30
 
