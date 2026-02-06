Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за дела Эпштейна, пишут СМИ

ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Экс-министр культуры Франции Жак Ланг будет вызван в МИД республики для объяснений по поводу его связей с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал BFMTV.
"Жаку Лангу придется объясниться в МИД по поводу своих связей с Джеффри Эпштейном. По требованию премьер-министра бывший министр культуры и нынешний руководитель Института арабского мира будет вызван в министерство иностранных дел для объяснений", - говорится в материале.
Как напоминает газета Figaro, имя 86-летнего Ланга упоминается в документах по делу Эпштейна 673 раза. Сам мужчина отрицает, что знал о преступных делах финансиста, и заявил, что не собирается покидать должность главы Института арабского мира, несмотря на многочисленные призывы.
Дочь экс-министра Каролин, которая тоже была знакома с Эпштейном и встречалась с ним несколько раз, также уверяет, что она и её отец не были осведомлены о том, чем он занимался. Однако после того как стало известно о связях ее семьи с Эпштейном, она подала в отставку с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, отмечает газета.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
