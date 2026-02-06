Рейтинг@Mail.ru
Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за дела Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/epshteyn-2072636943.html
Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за дела Эпштейна, пишут СМИ
Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за дела Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за дела Эпштейна, пишут СМИ
Экс-министр культуры Франции Жак Ланг будет вызван в МИД республики для объяснений по поводу его связей с обвиненным в секс-торговле американским финансистом... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:29:00+03:00
2026-02-06T11:29:00+03:00
в мире
сша
франция
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072636341_0:198:2892:1825_1920x0_80_0_0_b720df9cf9ffaf895024eab233afdea3.jpg
https://ria.ru/20260206/ssha-2072598956.html
https://ria.ru/20260205/dmitriev-2072342228.html
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072636341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cce26dde36c8b1c17cc4d5f5408dce06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, франция, джеффри эпштейн
В мире, США, Франция, Джеффри Эпштейн
Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за дела Эпштейна, пишут СМИ

BFMTV: экс-министр культуры Франции Ланг вызван в МИД из-за дела Эпштейна

© AP Photo / Michel EulerЖак Ланг
Жак Ланг - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Michel Euler
Жак Ланг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Экс-министр культуры Франции Жак Ланг будет вызван в МИД республики для объяснений по поводу его связей с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал BFMTV.
"Жаку Лангу придется объясниться в МИД по поводу своих связей с Джеффри Эпштейном. По требованию премьер-министра бывший министр культуры и нынешний руководитель Института арабского мира будет вызван в министерство иностранных дел для объяснений", - говорится в материале.
Кадр видео, на котором заметен объект оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
Вчера, 07:17
Как напоминает газета Figaro, имя 86-летнего Ланга упоминается в документах по делу Эпштейна 673 раза. Сам мужчина отрицает, что знал о преступных делах финансиста, и заявил, что не собирается покидать должность главы Института арабского мира, несмотря на многочисленные призывы.
Дочь экс-министра Каролин, которая тоже была знакома с Эпштейном и встречалась с ним несколько раз, также уверяет, что она и её отец не были осведомлены о том, чем он занимался. Однако после того как стало известно о связях ее семьи с Эпштейном, она подала в отставку с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, отмечает газета.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев ответил на слова Туска о связях Эпштейна с Россией
5 февраля, 01:01
 
В миреСШАФранцияДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала