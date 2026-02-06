Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за дела Эпштейна, пишут СМИ

Как напоминает газета Figaro, имя 86-летнего Ланга упоминается в документах по делу Эпштейна 673 раза. Сам мужчина отрицает, что знал о преступных делах финансиста, и заявил, что не собирается покидать должность главы Института арабского мира, несмотря на многочисленные призывы.

Дочь экс-министра Каролин, которая тоже была знакома с Эпштейном и встречалась с ним несколько раз, также уверяет, что она и её отец не были осведомлены о том, чем он занимался. Однако после того как стало известно о связях ее семьи с Эпштейном, она подала в отставку с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, отмечает газета.