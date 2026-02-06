"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна

Кадр видео, на котором виден предмет оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна

© U.S. Bureau of Prisons Кадр видео, на котором виден предмет оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Минюст США опубликовал отчет ФБР, в котором говорится, что на видеозаписи рядом с камерой финансиста Джеффри Эпштейна в день его смерти появлялась "оранжевая фигура", передает Минюст США опубликовал отчет ФБР, в котором говорится, что на видеозаписи рядом с камерой финансиста Джеффри Эпштейна в день его смерти появлялась "оранжевая фигура", передает СBS News

"Согласно недавно обнародованным документам министерства юстиции, следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, сделанные в ночь смерти Джеффри Эпштейна , заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному запертому ярусу, где находилась его камера, примерно в 22:39 9 августа 2019 года", — говорится в материале.

В 22:41 фигура вновь появилась в поле зрения камеры. По данным телеканала, ФБР описало размытое оранжевое изображение на лестнице, ведущей в камеру, как "возможно, изображение заключенного". При этом сотрудники тюрьмы рассказали, что сопровождение отбывающего наказание в такое время было бы крайне необычным.

« "Установление личности этого человека могло бы иметь решающее значение для восстановления событий, учитывая, что его видели в предполагаемый период времени смерти Эпштейна", — указал СBS News.

Неделю назад замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.