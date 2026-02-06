Рейтинг@Mail.ru
06:03 06.02.2026 (обновлено: 09:51 06.02.2026)
Известная женщина‑ученый обсуждала с Эпштейном переводы для девушек
румыния, яссы, сша, джеффри эпштейн, гарвардский университет, принстонский университет
Румыния, Яссы, США, Джеффри Эпштейн, Гарвардский университет, Принстонский университет
Известная женщина‑ученый обсуждала с Эпштейном переводы для девушек

РИА Новости: румынская ученая Тарницэ обсуждала с Эпштейном переводы для девушек

© Фото : Princeton UniversityКорина Тарницэ
Корина Тарницэ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Princeton University
Корина Тарницэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Известная в Румынии женщина-ученый Корина Тарницэ обсуждала со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном крупные денежные переводы для неких девушек, выяснило РИА Новости, изучив "файлы Эпштейна", опубликованные на сайте минюста США.
В одном из документов, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, в переписке от апреля 2009 года обсуждается банковский перевод в размере 10 тысяч долларов США. Тарницэ отправляет Эпштейну банковские реквизиты девушки из города Яссы, которая должна получить 10 тысяч долларов.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России
04:46
В той же цепочке сообщений она обращается к Эпштейну со словами: "Привет, Джеффри, кому вы хотите, чтобы я передала информацию о банковском переводе?", на что получает ответ: "Рич в моём офисе" (Ричи Кан - доверенное лицо и распорядитель состояния Эпштейна - ред.). Эпштейн добавляет: "Сообщите, если возникнут какие‑либо проблемы".
Всего же в "файлах Эпштейна" Тарницэ упоминается более 500 раз.
"Дорогой Джеффри, ещё раз огромное спасибо за всё! Мы так здорово провели время, мы в полном восторге. Я особенно хочу поблагодарить тебя за то, что ты так хорошо ко мне относишься — я безмерно ценю наши разговоры и все советы, которые ты мне даёшь", - пишет, в частности, Тарницэ в письме от 2 февраля 2010 года.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ выяснили, как Эпштейн хотел обойти финнадзор в США
Вчера, 22:10
Упоминание в "файлах Эпштейна" Тарницэ уже вызвало в Румынии широкий резонанс. В частности, известная румынская журналистка и общественный деятель Иосефина Паскал в видеообращении в соцсети X заявила, что Тарницэ посещала конференцию учёных на острове Эпштейна, где финансист проявлял интерес к темам, связанным с генетикой.
Сама женщина-ученый подтвердила Принстонскому университетскому изданию, что поддерживала контакты с Эпштейном в 2008–2012 годах в академической среде и что денежные переводы, по её словам, предназначались для поддержки талантливых студентов из Румынии. При этом она подчеркнула, что не была свидетелем какого‑либо неподобающего поведения со стороны финансиста и не знала о его преступной деятельности. Тарницэ считается одной из самых титулованных румынских учёных, работающих за рубежом. Она получила степень PhD по математике в Гарвардском университете, входила в состав Harvard Society of Fellows, а затем заняла профессорскую должность в Принстонском университете, где занимается математическим моделированием сложных биологических систем, эволюцией кооперации и коллективного поведения. За свои работы учёная была удостоена престижных международных премий и стипендий, включая награды фондов Слоуна и Гуггенхайма.
Ранее Минюст США опубликовал массив из примерно 3,5 миллиона страниц материалов по делу Эпштейна, включающий переписку, служебные записки и данные о финансовых операциях. После этого СМИ различных стран стали анализировать, как часто и в каком контексте в этих документах упоминаются их граждане и национальные институты, а история с участием румынской исследовательницы стала одной из самых обсуждаемых в Румынии.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Эпштейн имел прочные связи в Кремниевой долине, пишет NYT
Вчера, 14:24
 
