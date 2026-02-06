В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч файлов из материалов по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна содержат указание на активное участие в обнародованных переписках пользователей из РФ, выяснило РИА Новости.

Порядка 2,3 тысячи опубликованных минюстом США файлов содержат приписку "отправлено из мобильной почты" или "отправлено с iPhone", дни недели и месяцы названы по-русски, что может служить указанием на то, что они отправлялись пользователями из РФ

В файлах и переписке есть русские имена, названия российских городов. Обсуждаются поездки "на остров".

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.