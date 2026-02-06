https://ria.ru/20260206/epshteyn-2072593345.html
В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России
В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России - РИА Новости, 06.02.2026
В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России
Более 2 тысяч файлов из материалов по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна содержат указание на активное участие в обнародованных... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T04:46:00+03:00
2026-02-06T04:46:00+03:00
2026-02-06T04:46:00+03:00
в мире
сша
россия
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657739_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_503ab32cf0af1d504e3fda953c049e54.jpg
https://ria.ru/20260206/epshteyn-2072582607.html
https://ria.ru/20260206/zakharova-2072581390.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_529d278ce0adc026483c3834f9cd1884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джеффри эпштейн
В мире, США, Россия, Джеффри Эпштейн
В файлах Эпштейна есть указания на отправителей из России
РИА Новости: на отправителей из РФ содержат указания 2,3 тысячи файлов Эпштейна
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч файлов из материалов по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна содержат указание на активное участие в обнародованных переписках пользователей из РФ, выяснило РИА Новости.
Порядка 2,3 тысячи опубликованных минюстом США
файлов содержат приписку "отправлено из мобильной почты" или "отправлено с iPhone", дни недели и месяцы названы по-русски, что может служить указанием на то, что они отправлялись пользователями из РФ
.
В файлах и переписке есть русские имена, названия российских городов. Обсуждаются поездки "на остров".
В 2019 году Эпштейну
в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.