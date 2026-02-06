https://ria.ru/20260206/epshteyn-2072582607.html
Минюст США не стал скрывать имена некоторых россиянок из переписки Эпштейна
Минюст США не стал скрывать имена некоторых россиянок из переписки Эпштейна - РИА Новости, 06.02.2026
Минюст США не стал скрывать имена некоторых россиянок из переписки Эпштейна
Некоторые имена девушек в переписке из материалов по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна открыты или их можно разобрать, часто это... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:30:00+03:00
2026-02-06T00:30:00+03:00
2026-02-06T05:47:00+03:00
в мире
лондон
москва
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072304264_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cebff466a32afc3137e4a58400cb6a31.jpg
https://ria.ru/20260205/peskov-2072424946.html
https://ria.ru/20260205/glava-2072396398.html
лондон
москва
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072304264_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_47d8f2c1c11d73d3e227527732287478.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, москва, нью-йорк (город), джеффри эпштейн
В мире, Лондон, Москва, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн
Минюст США не стал скрывать имена некоторых россиянок из переписки Эпштейна
РИА Новости: Минюст США не скрыл имена некоторых россиянок из переписки Эпштейна
ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Некоторые имена девушек в переписке из материалов по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна открыты или их можно разобрать, часто это происходит в письмах, где есть слова на русском языке, указывающие на географию отправителя, выяснило РИА Новости.
Американский минюст информировал, что будет защищать личную информацию пострадавших от действий скандального финансиста.
В одном из файлов при этом содержится переписка о полете в Лондон
. У помощницы Эпштейна
Лесли Грофф спрашивают об оплате билетов на самолет и размещения. "Джеффри хочет отправить тебе 2 тысячи евро", — отвечает Грофф в одном из писем.
Имя и почтовый адрес участницы беседы скрыт лишь тонкой черной чертой, а не широким прямоугольником, и легко читается.
Кроме того в переписке есть указания, что пользователь отправлял письма с русскоязычного устройства. Месяц отправки и название дней недели написаны кириллицей.
Еще одна девушка, чье имя открыто, обсуждает с неизвестным его местонахождение: Москва
или Нью-Йорк
. "Возможно, завтра прилечу на остров", — отвечает собеседник на русском.
В файлах содержатся письма с обсуждением российских девушек моделей. В других письмах — заказ авиабилетов. Часто имена девушек открыты и в интернет-поиске можно найти снимки моделей с такими же данными.
Заместитель генпрокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.