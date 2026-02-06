Минюст США не стал скрывать имена некоторых россиянок из переписки Эпштейна

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Некоторые имена девушек в переписке из материалов по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна открыты или их можно разобрать, часто это происходит в письмах, где есть слова на русском языке, указывающие на географию отправителя, выяснило РИА Новости.

Американский минюст информировал, что будет защищать личную информацию пострадавших от действий скандального финансиста.

В одном из файлов при этом содержится переписка о полете в Лондон . У помощницы Эпштейна Лесли Грофф спрашивают об оплате билетов на самолет и размещения. "Джеффри хочет отправить тебе 2 тысячи евро", — отвечает Грофф в одном из писем.

Имя и почтовый адрес участницы беседы скрыт лишь тонкой черной чертой, а не широким прямоугольником, и легко читается.

Кроме того в переписке есть указания, что пользователь отправлял письма с русскоязычного устройства. Месяц отправки и название дней недели написаны кириллицей.

Еще одна девушка, чье имя открыто, обсуждает с неизвестным его местонахождение: Москва или Нью-Йорк . "Возможно, завтра прилечу на остров", — отвечает собеседник на русском.

В файлах содержатся письма с обсуждением российских девушек моделей. В других письмах — заказ авиабилетов. Часто имена девушек открыты и в интернет-поиске можно найти снимки моделей с такими же данными.