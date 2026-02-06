Эпштейн хотел купить гостиницу рядом с Букингемским дворцом

ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн интересовался покупкой гостиницы с апартаментами для "игр" рядом с Букингемским дворцом, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
Эпштейн интересовался покупкой гостиницы Dukes London. В марте 2010 года он получил письмо от владельца гостиницы, бизнесмена из ОАЭ Султана бин Сулайема, с информацией о финансах и управлении заведением, а затем переслал его некому Стиву Хансену, которого попросил оценить стоимость гостиницы. Спустя некоторое время Эпштейн получил письмо с подробностями о гостинице.
"Султан упомянул, что ему принадлежит отель Dukes Hotel в Лондоне. Я сходил его посмотреть. Отличное расположение на Сент-Джеймс. 90 номеров, 11 люксов и пентхаус-люкс. Это то, что мы должны купить у Султана. Сделайте верхний этаж своей лондонской резиденцией, в которой есть место для большого количества P, и полный спектр гостиничных услуг", - говорится в письме, которое получил Эпштейн от скрытого цензурой отправителя.
Под "P" в корреспонденции Эпштейна, предположительно, подразумеваются сексуальные действия.
Спустя около девяти месяцев Эпштейну написал Дэвид Стерн, связанный с братом короля Великобритании Карлом III Эндрю. Стерн, находясь в Лондоне, предложил Эпштейну осмотреть гостиницу и его "комнату для игр".
"Я подумывал о том, чтобы завтра, перед отлетом, осмотреть имеющиеся в наличии комнаты в отеле Duke, чтобы убедиться, насколько они маленькие. Ваша комната для игр в Лондоне на верхнем этаже - после небольшого ремонта - мне по-прежнему нравится. Стоит ли мне ее посмотреть, или это пустая трата времени?", - говорится в одном из писем, адресованном Стерном Эпштейну в декабре 2010 года.
Стерн был директором компании Pitch@Palace, основанной принцем Эндрю, который в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил своего брата всех титулов.
Гостиница Dukes London расположена на улице Сент-Джеймс-Плейс в прилегающем к Букингемскому дворцу квартале. Заведение известно, в частности, как место происхождения коктейля "Мартини веспер", который получил известность благодаря фильмам про Джеймса Бонда.