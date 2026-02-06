Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн хотел купить гостиницу рядом с Букингемским дворцом - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/epshtejn-2072746492.html
Эпштейн хотел купить гостиницу рядом с Букингемским дворцом
Эпштейн хотел купить гостиницу рядом с Букингемским дворцом - РИА Новости, 06.02.2026
Эпштейн хотел купить гостиницу рядом с Букингемским дворцом
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн интересовался покупкой гостиницы с апартаментами для "игр" рядом с Букингемским дворцом, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:06:00+03:00
2026-02-06T17:06:00+03:00
в мире
лондон
сша
оаэ
джеффри эпштейн
дэвид стерн
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e0ffa97a85acdd243338a2e833f25da.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071603483.html
https://ria.ru/20260206/ssha-2072598956.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071683386.html
лондон
сша
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564960982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed72e4d274e7b702519a6097fb70099c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, сша, оаэ, джеффри эпштейн, дэвид стерн, карл iii
В мире, Лондон, США, ОАЭ, Джеффри Эпштейн, Дэвид Стерн, Карл III
Эпштейн хотел купить гостиницу рядом с Букингемским дворцом

Эпштейн хотел купить гостиницу с апартаментами рядом с Букингемским дворцом

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБукингемский дворец в Лондоне
Букингемский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Букингемский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн интересовался покупкой гостиницы с апартаментами для "игр" рядом с Букингемским дворцом, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
Эпштейн интересовался покупкой гостиницы Dukes London. В марте 2010 года он получил письмо от владельца гостиницы, бизнесмена из ОАЭ Султана бин Сулайема, с информацией о финансах и управлении заведением, а затем переслал его некому Стиву Хансену, которого попросил оценить стоимость гостиницы. Спустя некоторое время Эпштейн получил письмо с подробностями о гостинице.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
"Султан упомянул, что ему принадлежит отель Dukes Hotel в Лондоне. Я сходил его посмотреть. Отличное расположение на Сент-Джеймс. 90 номеров, 11 люксов и пентхаус-люкс. Это то, что мы должны купить у Султана. Сделайте верхний этаж своей лондонской резиденцией, в которой есть место для большого количества P, и полный спектр гостиничных услуг", - говорится в письме, которое получил Эпштейн от скрытого цензурой отправителя.
Под "P" в корреспонденции Эпштейна, предположительно, подразумеваются сексуальные действия.
Спустя около девяти месяцев Эпштейну написал Дэвид Стерн, связанный с братом короля Великобритании Карлом III Эндрю. Стерн, находясь в Лондоне, предложил Эпштейну осмотреть гостиницу и его "комнату для игр".
Кадр видео, на котором заметен объект оранжевого цвета на лестнице, ведущей в камеру Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Оранжевая фигура": в США сообщили о странной детали в деле Эпштейна
Вчера, 07:17
"Я подумывал о том, чтобы завтра, перед отлетом, осмотреть имеющиеся в наличии комнаты в отеле Duke, чтобы убедиться, насколько они маленькие. Ваша комната для игр в Лондоне на верхнем этаже - после небольшого ремонта - мне по-прежнему нравится. Стоит ли мне ее посмотреть, или это пустая трата времени?", - говорится в одном из писем, адресованном Стерном Эпштейну в декабре 2010 года.
Стерн был директором компании Pitch@Palace, основанной принцем Эндрю, который в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил своего брата всех титулов.
Гостиница Dukes London расположена на улице Сент-Джеймс-Плейс в прилегающем к Букингемскому дворцу квартале. Заведение известно, в частности, как место происхождения коктейля "Мартини веспер", который получил известность благодаря фильмам про Джеймса Бонда.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
2 февраля, 12:31
 
В миреЛондонСШАОАЭДжеффри ЭпштейнДэвид СтернКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала