Эксперт рассказал, когда разработают договор на смену ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2026
11:23 06.02.2026
Эксперт рассказал, когда разработают договор на смену ДСНВ
Эксперт рассказал, когда разработают договор на смену ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2026
Эксперт рассказал, когда разработают договор на смену ДСНВ
Разработка нового полноценного договора по стратегическим вооружениям на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может занять... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:23:00+03:00
2026-02-06T11:23:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
андрей кортунов
дональд трамп
каролин левитт
международный дискуссионный клуб "валдай"
2026
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), андрей кортунов, дональд трамп, каролин левитт, международный дискуссионный клуб "валдай", договор снв-3
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Андрей Кортунов, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Договор СНВ-3
Эксперт рассказал, когда разработают договор на смену ДСНВ

Кортунов: разработка нового договора на смену ДСНВ может занять несколько лет

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Разработка нового полноценного договора по стратегическим вооружениям на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может занять несколько лет, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления ДСНВ. Позднее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Вашингтон будет обсуждать с Москвой идею выработки нового договора по ядерному оружию взамен Договора о стратегических наступательных вооружениях.
"Обычно такие соглашения готовились очень долго, иногда несколько лет уходило на подготовку полноценного документа. Такие договоры надо прописывать долго, где описаны все детали соглашения. Сейчас это будет еще труднее, поскольку опыт переговорного процесса был утерян, то есть, ушли эксперты, которые этим занимались. Поэтому ожидать каких-то прорывов в самом ближайшем будущем трудно. Пять лет, наверное, это слишком долго, но может занять длительное время", - считает Кортунов.
По его мнению, для Трампа контроль над стратегическими вооружениями не является приоритетом. Но важно, отметил эксперт, что американцы готовы к диалогу по этой теме.
"Будем надеяться, что что-то получится и какое-то общение по этой теме начнется. Может быть, будет не полноценный договор, а договор в формате параллельных деклараций о намерениях с учётом с тех программ модернизации, которые сейчас осуществляются Москвой и Вашингтоном. В таком случае это может быть быстрее. Но тоже надо понять, какие параметры в этом соглашении будут главные", - добавил Кортунов.
С момента разработки ДСНВ ситуация сильно изменилась, и если готовить новый документ, то это задача нетривиальная, фактически надо будет заново взять многие параметры контроля над вооружениями, которые будут работать несколько десятилетий, сказал эксперт.
"Американцы традиционно хотели бы сдвинуть контроль над вооружениями так, чтобы они включали все ядерные системы, стратегические, тактические. С российской стороны приоритеты выстраивались по-другому. Второй момент, как все это будет соотноситься с усилиями сторон в области противоракетной обороны, поскольку договора о ПРО нет. Есть вопросы, касающиеся верификации, надо думать о новых механизмах и процедурах с учетом изменения в технологиях. Также не стоит забывать о вопросе ядерного потенциала других стран", - подчеркнул он.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
