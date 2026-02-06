https://ria.ru/20260206/ek-2072753042.html
ЕК предложила ввести запреты на импорт российских металлов и химпродукции
Еврокомиссия в 20-м пакете санкций против России предлагает запретить импорт металлов, химии и критически важных ресурсов из РФ, говорится в заявлении главы ЕК... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:21:00+03:00
2026-02-06T17:21:00+03:00
2026-02-06T17:30:00+03:00
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
