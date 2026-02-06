Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила ввести запреты на импорт российских металлов и химпродукции - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 06.02.2026 (обновлено: 17:30 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/ek-2072753042.html
ЕК предложила ввести запреты на импорт российских металлов и химпродукции
ЕК предложила ввести запреты на импорт российских металлов и химпродукции - РИА Новости, 06.02.2026
ЕК предложила ввести запреты на импорт российских металлов и химпродукции
Еврокомиссия в 20-м пакете санкций против России предлагает запретить импорт металлов, химии и критически важных ресурсов из РФ, говорится в заявлении главы ЕК... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:21:00+03:00
2026-02-06T17:30:00+03:00
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260206/sanktsii-2072749462.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
ЕК предложила ввести запреты на импорт российских металлов и химпродукции

ЕК предложила ввести новые запреты на импорт российских металлов и химпродукции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Еврокомиссия в 20-м пакете санкций против России предлагает запретить импорт металлов, химии и критически важных ресурсов из РФ, говорится в заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"Мы также вводим новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 миллионов евро. Кроме того, вводятся дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые для военных нужд России, включая материалы для производства взрывчатых веществ. Мы предлагаем ввести квоту на аммиак для ограничения существующего импорта", - сказано в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ЕК предложила ввести новые ограничения на российскую банковскую систему
Вчера, 17:16
 
РоссияЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала