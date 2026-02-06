В США оценили, может ли Россия следить за ядерным арсеналом страны без ДСНВ

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Россия сможет следить за ядерным арсеналом США даже после истечения срока действия договора ДСНВ в силу относительной прозрачности американской системы стратегических вооружений, заявил РИА Новости почетный профессор Принстонского университета и бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель.
"Наша система всё ещё достаточно прозрачна, и я думаю, что Россия смогла бы определить, устанавливаем ли мы боеголовки на наши межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок", - сказал фон Хиппель.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Путин также в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпинем заявлял, что в ситуации с истечением срока ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.