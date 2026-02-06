https://ria.ru/20260206/dnepropetrovsk-2072815953.html
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 06.02.2026
В Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:06:00+03:00
2026-02-06T23:06:00+03:00
2026-02-06T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв