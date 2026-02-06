Британия намерена перехватывать танкеры с помощью морских дронов, пишут СМИ

ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Великобритания намерена перехватывать танкеры так называемого теневого флота с помощью морских дронов, пишет портал i Paper со ссылкой на источники.
"Королевские ВМС разрабатывают планы по перехвату и нарушению работы "теневого флота" в водах Великобритании с помощью эскадрильи беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - пишет издание.
По информации портала, управление дронами будет производиться из командного центра по борьбе с "теневым флотом", который планируется построить на побережье Северного моря в городе Гейтсхед на севере Англии. На данный момент центр находится на стадии согласования. Британские власти также ведут с владельцами коммерческих портов переговоры о возможном удержании там захваченных судов.
В январе британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что понятие "теневой флот" отсутствует в международном праве, эта "бутафорная концепция" используется Западом, чтобы обосновать незаконные действия в отношении судов.