Британия намерена перехватывать танкеры с помощью морских дронов, пишут СМИ
19:29 06.02.2026
Британия намерена перехватывать танкеры с помощью морских дронов, пишут СМИ
Британия намерена перехватывать танкеры с помощью морских дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Британия намерена перехватывать танкеры с помощью морских дронов, пишут СМИ
в мире, великобритания, северное море, англия, константин косачев, джон хили, совет федерации рф
В мире, Великобритания, Северное море, Англия, Константин Косачев, Джон Хили, Совет Федерации РФ
Британия намерена перехватывать танкеры с помощью морских дронов, пишут СМИ

I Paper: Британия намерена перехватывать танкеры с помощью морских дронов

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости. Великобритания намерена перехватывать танкеры так называемого теневого флота с помощью морских дронов, пишет портал i Paper со ссылкой на источники.
"Королевские ВМС разрабатывают планы по перехвату и нарушению работы "теневого флота" в водах Великобритании с помощью эскадрильи беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - пишет издание.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин
Вчера, 16:39
По информации портала, управление дронами будет производиться из командного центра по борьбе с "теневым флотом", который планируется построить на побережье Северного моря в городе Гейтсхед на севере Англии. На данный момент центр находится на стадии согласования. Британские власти также ведут с владельцами коммерческих портов переговоры о возможном удержании там захваченных судов.
В январе британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что понятие "теневой флот" отсутствует в международном праве, эта "бутафорная концепция" используется Западом, чтобы обосновать незаконные действия в отношении судов.
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
Вчера, 02:59
 
