"Билайн" и Университет ИТМО открывают новый поток ESG-курса

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Билайн" совместно с петербургским Университетом ИТМО открывает новый поток образовательной дисциплины "Устойчивое развитие в телеком отраслях" и кейс-чемпионата "Техносфера", сообщает оператор.



Проект направлен на подготовку инженерных кадров, для которых устойчивое развитие — неотъемлемая часть технологических решений. Это соответствует глобальному тренду телеком-индустрии на снижение экологического следа и создание энергоэффективной инфраструктуры.



Совместный образовательный модуль, запущенный в 2025 году для студентов бакалавриата "Экотехнологии и устойчивое развитие", включал лекции специалистов "Билайна", а также ведущих технологических компаний и ряда природоохранных НКО.



"Для Билайна инвестиции в зеленые технологии — это стратегический приоритет. Мы создаем энергоэффективные сети, внедряем принципы циклической экономики и помогаем клиентам действовать более экологично и снижать углеродный след. Сотрудничество с ИТМО – важная инвестиция в будущее отрасли. Вместе мы готовим специалистов, которые с первого дня карьеры будут проектировать технологии с учетом оценки экологического воздействия", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию в "Билайне" Евгении Чистовой.



Помимо поддержки образовательных инициатив, "Билайн" в рамках партнерства с факультетом экотехнологий Университета ИТМО, принимает студентов на стажировки, участвует в форуме "Экосистема устойчивого развития".



Как отметили в компании, центральным событием 2026 года в рамках сотрудничества с университетом станет кейс-чемпионат "Техносфера", направленный на решение практической задачи - отразить запрос рынка на прозрачность и измеримость вклада в ESG-цели. Студентам предстоит разработать концепцию цифрового портала, который агрегирует все эко-решения "Билайна" — как внутренние инициативы, так и ИТ-продукты для корпоративных клиентов.



"ИТМО как ведущий вуз в сфере высоких технологий видит миссию в подготовке лидеров, способных решать комплексные задачи. Инженерия сегодня невозможна без учета экологического контекста. Партнерство с "Билайном" дает нашим студентам уникальный доступ к реальным бизнес-процессам и запросам, превращая учебную программу в лабораторию для создания будущего на стыке технологий и устойчивого развития", - цитируются в сообщении слова декана факультета экотехнологий ИТМО Екатерины Тамбулатовой.