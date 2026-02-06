Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" и Университет ИТМО открывают новый поток ESG-курса - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/bilayn-2072464870.html
"Билайн" и Университет ИТМО открывают новый поток ESG-курса
"Билайн" и Университет ИТМО открывают новый поток ESG-курса - РИА Новости, 06.02.2026
"Билайн" и Университет ИТМО открывают новый поток ESG-курса
"Билайн" совместно с петербургским Университетом ИТМО открывает новый поток образовательной дисциплины "Устойчивое развитие в телеком отраслях" и... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:00:00+03:00
2026-02-06T10:00:00+03:00
билайн
университет итмо (санкт-петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)
технологии
esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
экология
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072440365_0:77:3365:1970_1920x0_80_0_0_7f9d079f40e5d8d752e943404582e4d0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072440365_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_9d4549796cbb08a0b3d210829fa2ee2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, университет итмо (санкт-петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), технологии, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление), экология, экономика
Билайн, Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), Технологии, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), Экология, Экономика
"Билайн" и Университет ИТМО открывают новый поток ESG-курса

"Билайн" совместно с ИТМО открывает новый поток кейс-чемпионата "Техносфера"

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Студенты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Билайн" совместно с петербургским Университетом ИТМО открывает новый поток образовательной дисциплины "Устойчивое развитие в телеком отраслях" и кейс-чемпионата "Техносфера", сообщает оператор.

Проект направлен на подготовку инженерных кадров, для которых устойчивое развитие — неотъемлемая часть технологических решений. Это соответствует глобальному тренду телеком-индустрии на снижение экологического следа и создание энергоэффективной инфраструктуры.

Совместный образовательный модуль, запущенный в 2025 году для студентов бакалавриата "Экотехнологии и устойчивое развитие", включал лекции специалистов "Билайна", а также ведущих технологических компаний и ряда природоохранных НКО.

"Для Билайна инвестиции в зеленые технологии — это стратегический приоритет. Мы создаем энергоэффективные сети, внедряем принципы циклической экономики и помогаем клиентам действовать более экологично и снижать углеродный след. Сотрудничество с ИТМО – важная инвестиция в будущее отрасли. Вместе мы готовим специалистов, которые с первого дня карьеры будут проектировать технологии с учетом оценки экологического воздействия", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию в "Билайне" Евгении Чистовой.

Помимо поддержки образовательных инициатив, "Билайн" в рамках партнерства с факультетом экотехнологий Университета ИТМО, принимает студентов на стажировки, участвует в форуме "Экосистема устойчивого развития".

Как отметили в компании, центральным событием 2026 года в рамках сотрудничества с университетом станет кейс-чемпионат "Техносфера", направленный на решение практической задачи - отразить запрос рынка на прозрачность и измеримость вклада в ESG-цели. Студентам предстоит разработать концепцию цифрового портала, который агрегирует все эко-решения "Билайна" — как внутренние инициативы, так и ИТ-продукты для корпоративных клиентов.

"ИТМО как ведущий вуз в сфере высоких технологий видит миссию в подготовке лидеров, способных решать комплексные задачи. Инженерия сегодня невозможна без учета экологического контекста. Партнерство с "Билайном" дает нашим студентам уникальный доступ к реальным бизнес-процессам и запросам, превращая учебную программу в лабораторию для создания будущего на стыке технологий и устойчивого развития", - цитируются в сообщении слова декана факультета экотехнологий ИТМО Екатерины Тамбулатовой.
 
БилайнУниверситет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)ТехнологииESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)ЭкологияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала