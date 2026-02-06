В Баку прооперировали учительницу, в которую выстрелил из ружья ученик

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Учительнице, в которую выстрелил из ружья ученик бакинского лицея, провели операцию по удалению инородных тел из области лица и шеи, пострадавшая находится в реанимации, сообщили РИА Новости в Клиническом медицинском центре Баку.

"После проведенных диагностических радиологических исследований в области шеи и лица пациентки были обнаружены многочисленные инородные тела. Операция по удалению дроби из лица и шеи прошла без осложнений. В настоящее время лечение пациентки продолжается в отделении реанимации медицинского учреждения, ее состояние оценивается как средней тяжести. Опасности для жизни нет", - сообщили в больнице.