В Баку прооперировали учительницу, в которую выстрелил из ружья ученик
06.02.2026
15:57 06.02.2026
В Баку прооперировали учительницу, в которую выстрелил из ружья ученик
В Баку прооперировали учительницу, в которую выстрелил из ружья ученик
Учительнице, в которую выстрелил из ружья ученик бакинского лицея, провели операцию по удалению инородных тел из области лица и шеи, пострадавшая находится в... РИА Новости, 06.02.2026
2026
В Баку прооперировали учительницу, в которую выстрелил из ружья ученик

В Баку учительницу, в которую стрелял ученик лицея, успешно прооперировали

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Учительнице, в которую выстрелил из ружья ученик бакинского лицея, провели операцию по удалению инородных тел из области лица и шеи, пострадавшая находится в реанимации, сообщили РИА Новости в Клиническом медицинском центре Баку.
Ранее в пятницу в МВД Азербайджана сообщили РИА Новости, что учащийся десятого класса частного лицея İdrak в Баку выстрелил в учителя из охотничьего ружья.
"После проведенных диагностических радиологических исследований в области шеи и лица пациентки были обнаружены многочисленные инородные тела. Операция по удалению дроби из лица и шеи прошла без осложнений. В настоящее время лечение пациентки продолжается в отделении реанимации медицинского учреждения, ее состояние оценивается как средней тяжести. Опасности для жизни нет", - сообщили в больнице.
