Рейтинг@Mail.ru
Учительница, в которую стрелял ученик лицея в Баку, ранена в шею, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/baku-2072658925.html
Учительница, в которую стрелял ученик лицея в Баку, ранена в шею, пишут СМИ
Учительница, в которую стрелял ученик лицея в Баку, ранена в шею, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Учительница, в которую стрелял ученик лицея в Баку, ранена в шею, пишут СМИ
Двадцативосьмилетняя учительница, в которую стрелял ученик лицея в Баку, получила ранение в шею, сообщает в пятницу азербайджанское издание Minval со ссылкой на РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:32:00+03:00
2026-02-06T12:32:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072620693_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_0ca73dd4da78305de3d3399ec12f175f.jpg
https://ria.ru/20260206/baku-2072645220.html
https://ria.ru/20260206/strelba-2072652960.html
баку
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072620693_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f314f8e92fbfff4b2c107d5dfab8fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
Учительница, в которую стрелял ученик лицея в Баку, ранена в шею, пишут СМИ

Minval: учительница, в которую выстрелил ученик лицея в Баку, ранена в шею

© Фото : РИА НовостиЛицей İdrak в Баку, Азербайджан
Лицей İdrak в Баку, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : РИА Новости
Лицей İdrak в Баку, Азербайджан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Двадцативосьмилетняя учительница, в которую стрелял ученик лицея в Баку, получила ранение в шею, сообщает в пятницу азербайджанское издание Minval со ссылкой на источник в больнице, куда была доставлена пострадавшая.
Ранее в пятницу в МВД Азербайджана сообщили РИА Новости, что учащийся десятого класса частного лицея İdrak в Баку выстрелил в учителя из охотничьего ружья.
Генеральная прокуратура Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за стрельбы в лицее в Баку
Вчера, 11:56
"Врачи продолжают бороться за жизнь преподавательницы лицея İdrak, госпитализированной с огнестрельным ранением в Клинический медицинский центр. Её состояние оценивается как тяжёлое. Двадцативосьмилетняя женщина получила ранение в область шеи. Медицинский персонал проводит все необходимые процедуры, направленные на стабилизацию её состояния", - говорится в сообщении.
Компьютерная игра - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Появились подробности о школьнике, стрелявшем в учителя в Баку
Вчера, 12:18
 
В миреБакуАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала