Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за стрельбы в лицее в Баку
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за стрельбы в лицее в Баку - РИА Новости, 06.02.2026
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за стрельбы в лицее в Баку
Прокуратура возбудила уголовное дело в связи стрельбой в лицее в Баку, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре Азербайджана. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:56:00+03:00
2026-02-06T11:56:00+03:00
2026-02-06T12:00:00+03:00
баку
азербайджан
происшествия
баку
азербайджан
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за стрельбы в лицее в Баку
