11:56 06.02.2026 (обновлено: 12:00 06.02.2026)
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за стрельбы в лицее в Баку
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за стрельбы в лицее в Баку
баку, азербайджан, происшествия
Баку, Азербайджан, Происшествия
Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за стрельбы в лицее в Баку

Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за стрельбы школьника в лицее в Баку

© Фото : Генпрокуратура АзербайджанаГенеральная прокуратура Азербайджана
Генеральная прокуратура Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Генпрокуратура Азербайджана
Генеральная прокуратура Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 6 фев - РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело в связи стрельбой в лицее в Баку, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре Азербайджана.
Ранее в МВД Азербайджана сообщили РИА Новости, что учащийся десятого класса частного лицея İdrak в Баку выстрелил в учителя из охотничьего ружья. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
"Бинагадинская районная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с инцидентом в лицее İdrak, где 10-классник выстрелил из ружья в учительницу", - рассказали в генеральной прокуратуре.
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Уфе школьник выстрелил из игрушечного автомата в лицо учителю
3 февраля, 16:10
 
БакуАзербайджанПроисшествия
 
 
