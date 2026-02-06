https://ria.ru/20260206/baku-2072621257.html
Ученик лицея в Баку выстрелил в учителя
Ученик лицея в Баку выстрелил в учителя, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает азербайджанское издание Haqqın.az. РИА Новости, 06.02.2026
БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Ученик лицея в Баку выстрелил в учителя, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает азербайджанское издание Haqqın.az.
"Ученик выстрелил в учителя в лицее İdrak в Баку
. Предварительно, выстрел произвел десятиклассник. СМИ пишут, что учитель госпитализирован в тяжелом состоянии", - пишет издание
.
Отмечается, что пострадавший работал в лицее учителем математики.
Другое азербайджанское издание Minval Politika пишет со ссылкой на МВД республики, что ученик пришел в школу с отцовским охотничьим оружием и ранил преподавателя.
Отмечается, что сотрудники полиции задержали ученика, охотничье оружие изъято, проводится расследование.