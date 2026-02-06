Умер актер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме "Брат"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Актер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме "Брат", скончался в возрасте 68 лет от инфаркта, сообщила его бывшая жена Валентина Коновалова в комментарии на странице актера на портале Кино-театр.ру.