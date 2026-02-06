https://ria.ru/20260206/arutjunjan-2072627661.html
Умер актер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме "Брат"
Умер актер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме "Брат" - РИА Новости, 06.02.2026
Умер актер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме "Брат"
Актер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме "Брат", скончался в возрасте 68 лет от инфаркта, сообщила его бывшая жена Валентина Коновалова в комментарии на... РИА Новости, 06.02.2026
санкт-петербург
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Актер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме "Брат", скончался в возрасте 68 лет от инфаркта, сообщила его бывшая жена Валентина Коновалова в комментарии на странице актера на портале Кино-театр.ру.
"Артур Арутюнян умер сегодня вечером, 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта", - говорится в комментарии.
Арутюнян родился в 1957 года, в 1981 году окончил Ереванский театральный институт. Актер жил и работал в Санкт-Петербурге
. На его счету роли в семи проектах, среди которых эпизодическая роль в фильме "Брат", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".