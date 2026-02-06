Глава РАН назвал причину погодных аномалий в Москве

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Погодные аномалии в Москве зимой в последние несколько лет являются частью глобального потепления, оно приводит и к другим природным катаклизмам в России, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.