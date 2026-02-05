https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072397666.html
В Совфеде ответили на слова Зеленского о потере Украиной независимости
В Совфеде ответили на слова Зеленского о потере Украиной независимости
Сенатор Басюк назвал слова Зеленского о независимости Украины более чем смешными
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк назвал более чем смешными слова Владимира Зеленского о возможной потере Украиной независимости, усомнившись, что сейчас киевский режим обладает самостоятельностью.
Ранее Зеленский
на фоне неудач ВСУ
на фронте в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина
с поражением в конфликте "потеряет независимость".
"Более чем смешное предположение Зеленского. Как будто сегодня киевский режим обладает хоть какой-то независимостью. Бояться Зеленскому надо не какой-то эфемерной потери независимости, скорее, его политика и без какого-то поражения закончится полным прекращением государственности "незалежной" как таковой", - сказал РИА Новости Басюк, представляющий в Совете Федерации Херсонскую область
.
Он отметил, что Украина, "сидя на игле западных финансов", утвердила госбюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в два триллионам гривен, что приблизительно равно 47,5 миллиардам долларов.
"Постоянное клянченье денег, вооружений, техники и снаряжения. Тотальная зависимость от политической воли европейских и заокеанских кураторов практически по всем вопросам - от мирных переговоров до внутренней экономической и социальной политики - уже привели Украину к стремительной социальной деградации, депопуляции и краху систем образования и здравоохранения", - уточнил сенатор.