Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде ответили на слова Зеленского о потере Украиной независимости - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072397666.html
В Совфеде ответили на слова Зеленского о потере Украиной независимости
В Совфеде ответили на слова Зеленского о потере Украиной независимости - РИА Новости, 05.02.2026
В Совфеде ответили на слова Зеленского о потере Украиной независимости
Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк назвал более чем смешными слова Владимира Зеленского о возможной потере... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:02:00+03:00
2026-02-05T11:02:00+03:00
в мире
украина
херсонская область
владимир зеленский
совет федерации рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a299a92de9f68a915f67790b7e128c31.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072285385.html
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072373556.html
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59389abd3113f5b8f5a953f5ccc7146b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , владимир зеленский, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Херсонская область , Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
В Совфеде ответили на слова Зеленского о потере Украиной независимости

Сенатор Басюк назвал слова Зеленского о независимости Украины более чем смешными

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк назвал более чем смешными слова Владимира Зеленского о возможной потере Украиной независимости, усомнившись, что сейчас киевский режим обладает самостоятельностью.
Ранее Зеленский на фоне неудач ВСУ на фронте в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина с поражением в конфликте "потеряет независимость".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Будет еще хуже". В чем Зеленский неожиданно признался украинцам
Вчера, 08:00
"Более чем смешное предположение Зеленского. Как будто сегодня киевский режим обладает хоть какой-то независимостью. Бояться Зеленскому надо не какой-то эфемерной потери независимости, скорее, его политика и без какого-то поражения закончится полным прекращением государственности "незалежной" как таковой", - сказал РИА Новости Басюк, представляющий в Совете Федерации Херсонскую область.
Он отметил, что Украина, "сидя на игле западных финансов", утвердила госбюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в два триллионам гривен, что приблизительно равно 47,5 миллиардам долларов.
"Постоянное клянченье денег, вооружений, техники и снаряжения. Тотальная зависимость от политической воли европейских и заокеанских кураторов практически по всем вопросам - от мирных переговоров до внутренней экономической и социальной политики - уже привели Украину к стремительной социальной деградации, депопуляции и краху систем образования и здравоохранения", - уточнил сенатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Вчера, 09:28
 
В миреУкраинаХерсонская областьВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала