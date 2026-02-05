Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/zarplaty-2072354076.html
Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году
Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году - РИА Новости, 05.02.2026
Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году
Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T04:13:00+03:00
2026-02-05T04:13:00+03:00
технологии
михаил головнин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
https://ria.ru/20260204/zarplaty-2072270925.html
https://ria.ru/20260203/novak-2071883378.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, михаил головнин, российская академия наук
Технологии, Михаил Головнин, Российская академия наук
Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году

РИА Новости: зарплаты в этом году могут повысить сотрудникам IT-сектора

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной платы в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"В IT секторе в части разработки программного обеспечения - особенно специалистов по нейросетям и кибербезопасности - там, конечно, наиболее вероятны высокие темпы прироста зарплаты. Это наиболее перспективные именно квалифицированные специалисты", - сказал Головнин.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Банк России подсчитал, насколько выросли зарплаты россиян за четыре года
4 февраля, 17:23
По его словам, это не означает, что неквалифицированный труд не может быть высокооплачиваемым.
"У нас постоянно говорят, например, о высоких зарплатах курьеров, но надо понимать, что одновременно это и достаточно тяжелые условия труда", - отметил глава ИЭ РАН.
Он добавил, что в оборонно-промышленном комплексе, который будет в этом году активно работать, можно ожидать повышения заработной платы.
"Соответственно, там тоже будет необходимость поддерживать повышенные зарплаты, чтобы привлекать специалистов", - подчеркнул Головнин.
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году
3 февраля, 11:14
 
ТехнологииМихаил ГоловнинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала