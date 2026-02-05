https://ria.ru/20260205/zarplaty-2072354076.html
Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году
Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году - РИА Новости, 05.02.2026
Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году
Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T04:13:00+03:00
2026-02-05T04:13:00+03:00
2026-02-05T04:13:00+03:00
технологии
михаил головнин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
https://ria.ru/20260204/zarplaty-2072270925.html
https://ria.ru/20260203/novak-2071883378.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, михаил головнин, российская академия наук
Технологии, Михаил Головнин, Российская академия наук
Аналитик рассказал, кому могут повысить зарплаты в этом году
РИА Новости: зарплаты в этом году могут повысить сотрудникам IT-сектора
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной платы в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"В IT секторе в части разработки программного обеспечения - особенно специалистов по нейросетям и кибербезопасности - там, конечно, наиболее вероятны высокие темпы прироста зарплаты. Это наиболее перспективные именно квалифицированные специалисты", - сказал Головнин
.
По его словам, это не означает, что неквалифицированный труд не может быть высокооплачиваемым.
"У нас постоянно говорят, например, о высоких зарплатах курьеров, но надо понимать, что одновременно это и достаточно тяжелые условия труда", - отметил глава ИЭ РАН
.
Он добавил, что в оборонно-промышленном комплексе, который будет в этом году активно работать, можно ожидать повышения заработной платы.
"Соответственно, там тоже будет необходимость поддерживать повышенные зарплаты, чтобы привлекать специалистов", - подчеркнул Головнин.