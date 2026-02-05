https://ria.ru/20260205/zakharova--2072555872.html
Захарова назвала заявление МИД Италии об атаке на ОИ клеветой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала клеветой бездоказательное заявление МИД Италии об атаке якобы связанных с... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
Захарова назвала клеветой вброс об атаке связанных с РФ хакеров на объекты ОИ