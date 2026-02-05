Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала заявление МИД Италии об атаке на ОИ клеветой - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/zakharova--2072555872.html
Захарова назвала заявление МИД Италии об атаке на ОИ клеветой
Захарова назвала заявление МИД Италии об атаке на ОИ клеветой - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Захарова назвала заявление МИД Италии об атаке на ОИ клеветой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала клеветой бездоказательное заявление МИД Италии об атаке якобы связанных с... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T19:43:00+03:00
2026-02-05T19:43:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
мид италии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260128/monson-2070799159.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, россия, мария захарова, мид италии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зимние олимпийские игры 2026
В мире, Россия, Мария Захарова, МИД Италии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Зимние Олимпийские игры 2026
Захарова назвала заявление МИД Италии об атаке на ОИ клеветой

Захарова назвала клеветой вброс об атаке связанных с РФ хакеров на объекты ОИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала клеветой бездоказательное заявление МИД Италии об атаке якобы связанных с РФ хакеров на олимпийские объекты.
Ранее в МИД Италии заявили, что якобы связанные с Россией хакеры пытались атаковать олимпийские объекты.
"Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой", - сказала Захарова агентству.
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Монсон рассказал, почему не собирается смотреть Олимпиаду
28 января, 16:17
 
В миреРоссияМария ЗахароваМИД ИталииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Вашингтон
    Нэшвилл
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Баффало
    Питтсбург
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Филадельфия
    Оттава
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Рейнджерс
    Каролина
  • Хоккей
    06.02 03:00
    Нью-Джерси
    Айлендерс
  • Хоккей
    06.02 03:30
    Тампа-Бэй
    Флорида
  • Хоккей
    06.02 06:00
    Вегас
    Лос-Анджелес
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала