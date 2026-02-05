Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия призвали к полному восстановлению членских прав ЮАР в G20 - РИА Новости, 05.02.2026
20:05 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/yuar-2072558094.html
Россия и Бразилия призвали к полному восстановлению членских прав ЮАР в G20
Россия и Бразилия призвали к полному восстановлению членских прав ЮАР в G20 - РИА Новости, 05.02.2026
Россия и Бразилия призвали к полному восстановлению членских прав ЮАР в G20
Россия и Бразилия выразили обеспокоенность в связи с попыткой исключить ЮАР из G20 в 2026 году и призвали к полному восстановлению ее членских прав в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:05:00+03:00
2026-02-05T20:05:00+03:00
В мире, Россия, Бразилия, ЮАР, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, БРИКС
Россия и Бразилия призвали к полному восстановлению членских прав ЮАР в G20

РФ и Бразилия выразили обеспокоенность в связи с попыткой исключить ЮАР из G20

БРАЗИЛИА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия выразили обеспокоенность в связи с попыткой исключить ЮАР из G20 в 2026 году и призвали к полному восстановлению ее членских прав в "Двадцатке", говорится в совместном заявлении по итогам заседания комиссии высокого уровня по сотрудничеству двух стран.
"Россия и Бразилия выразили обеспокоенность в связи с попыткой не допустить участие Южно-Африканской Республики в "Группе двадцати" в 2026 году и призвали к полному восстановлению ее членских прав. Подчеркнули, что "Группа двадцати" должна продолжать действовать в строгом соответствии с ключевыми принципами коллективного управления, принятия решений консенсусом и сохранения установленной представленности", - говорится в тексте заявления.
Кроме того, стороны отметили роль "Двадцатки" в укреплении участия стран с формирующимся рынком в системе глобального экономического управления и приветствовали достижения G20 под председательством стран БРИКС в период с 2022 по 2025 годы.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству прошло в четверг в Бразилиа под председательством Мишустина и Алкмина.
Власти США обвиняют руководство ЮАР в попустительстве преступлениям в адрес белого населения республики и под этим предлогом не хотят допускать к участию в "двадцатке" в период своего председательства. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш подтвердила РИА Новости, что представители республики не были на встрече шерп в Вашингтоне в декабре прошлого года.
