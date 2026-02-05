https://ria.ru/20260205/vzryv-2072475129.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.02.2026
