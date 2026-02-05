https://ria.ru/20260205/vuz-2072386541.html
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест - РИА Новости, 05.02.2026
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России, говорится на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T10:23:00+03:00
2026-02-05T10:23:00+03:00
2026-02-05T10:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
россия
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
Минобрнауки сократило 47 тысяч платных мест в вузах