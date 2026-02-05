Рейтинг@Mail.ru
10:23 05.02.2026 (обновлено: 10:41 05.02.2026)
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России, говорится на официальном сайте ведомства.
"В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью", - сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе.
