В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

"В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью", - сказано в сообщении.